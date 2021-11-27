台灣YouTuber拍片「1動作」反感炸！一票人火大：是基本禮貌

▲「會介意自己被YouTuber拍到嗎？」爆熱論。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber們除了在家拍片，也會做戶外拍攝的企劃。就有一位女網友在《Dcard》發文，說她發現日本YouTuber都會幫路人上馬賽克，但大部分台灣YouTuber不會這樣做，「我自己是蠻介意被拍到的，不希望被放到網路上」，便發起討論「有人會介意自己被YouTuber拍到嗎？」貼文意外爆共鳴，引發一陣熱論。

這位女網友文中表示，「我發現，台灣大部分的YouTuber，無論是在路邊拍攝，或是在餐廳吃飯拍攝等，只要是會拍到路人的地方，好像都不太會上馬賽克？」她就說自己很介意被拍到，一點都不希望被放到網路上。

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原PO接著提到日本YouTuber的拍攝手法，忍不住給予肯定「在拍街景的時候，都會幫路人上馬賽克，我覺得這點非常好，很注重隱私」，想問問其他人會不會介意自己「無意間被拍到」。

話題意外引發一陣討論，就有人認為無傷大雅，「我喜歡的YT頻道有拍到我，我會開心；不認識的拍到我也無所謂，反正我根本不會去看他的影片」、「其實看影片的人根本不在乎背景路人好嗎？不過我倒是蠻希望被喜歡的Ytr拍到的，至少可以炫耀（？」。

不過，大部分網友則是相當有共鳴，對於「被拍到」還「沒被馬賽克」這件事超反感，「欸！是我被拍到的話，我會很在意欸！我又不是YouTuber，我活的好好的 ，幹嘛平白無故被丟到網路上留存」、「我非常在意，因為有些無聊的人會去評論路人長相」、「非常介意！請馬賽克或模糊我的臉」、「我之前還以為街拍那種上馬賽克是一種禮貌，但很像很少人會這樣做。」