網紅演講後「感謝狀丟垃圾桶」　他揭心態關鍵：我永遠不會忘記

▲網紅蔡傑曦下個月將以同樣主題「還想浪費一次的風景」赴成大演講。（圖／翻攝自蔡傑曦IG）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅攝影師蔡傑曦24日到國立暨南國際大學演講，事後卻用IG限動錄影，將感謝狀、紀念品丟垃圾桶，引發撻伐。時事評論員管仁健表示，有些網紅成名太快，對人苛薄忘恩，但像他成名晚，所以真心感恩邀他演講或評論的單位，每張感謝狀都是護貝、造冊收藏，「他們以後也許會忘了我，但我永遠不會忘記他們」。

網紅蔡傑曦24日到暨南國際大學演講，題目為「還想浪費一次的風景」，但演講結束後，他卻將感謝狀、紀念品塞入垃圾桶，還將過程錄影PO上IG限時動態。有校內學生看到IG錄影，第一時間私訊詢問「老師，我有看到你剛剛的限時動態，想請問怎麼回事？」但未獲回應。

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▲蔡傑曦在IG限動中，將感謝狀及紀念品塞入垃圾桶。（圖／翻攝自蔡傑曦IG）

由於遲遲得不到蔡傑曦回覆，暨大學生在Dcard發文揭露此事，引發該校師生及網友群情激憤。蔡傑曦眼見事件愈鬧愈大，加上IG被灌爆，緊急關閉留言功能，並發文道歉。不過，道歉文中誤將「南投暨南大學」寫成「台中暨南大學」，再次引發師生譁然，還被截圖瘋傳。

對此，時事評論員管仁健表示，他和蔡傑曦的作法剛好相反，因為他成名晚，而且寫作時六親不認，無論藍綠黃白紅都罵，所以成的還是「臭名」，連PTT鄉民都知道他的仇人比朋友多，隨時可能「被自殺」，所以每當有單位找他演講或評論，他都是發自內心地感恩。

管仁健說，一樣米養百樣人，現今網路時代，有些網紅成名太快，對人對事苛薄忘恩，反觀他只要收到感謝狀，回家第一件事就是編號、護貝、造冊收藏，無一例外，「他們是用感謝狀來表達謝意，我則是用編號護貝與造冊收藏來感謝他們。他們以後也許會忘了我，但我永遠不會忘記他們。」

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