美議員訪台　陸外交部：台灣牌是臭牌、死牌，如同蚍蜉撼樹

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國會議員昨（25）日晚間抵台訪問，對此，大陸外交部發言人趙立堅今（26）日表示，一個中國原則是不可撼動的國際關係準則，「美國個別政客肆意挑戰一個中國原則，為台獨分裂勢力站台撐腰，已經引起14億中國人民的強烈憤慨。」

▲美共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace）抵台時與行政專機合照。（圖／翻攝自推特／@RepNancyMace）

趙立堅痛批，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，絕不是國際關係的一張牌，「我們奉勸美方一些人不要打台灣牌，因為這是一張臭牌、死牌，肯定打不贏，必定要撞南牆，自食惡果。」

趙立堅強調，中國實現統一是無法阻擋的歷史大勢，美國個別政客和台灣當局的拙劣表演，不過是中國統一進程中的雜音，絲毫改變不了全世界180個國家堅持一個中國原則的牢固格局，「一切同中國統一大勢相對抗的錯誤行徑，都如同蚍蜉撼樹，註定失敗。」

趙立堅指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，一個中國原則和中美三個聯合公報規定是中美關係的政治基礎，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重妥善處理涉台問題，及早為中美關係排雷清障，「我們也正告，台灣當局企圖挾洋自重，倚美謀獨註定是死路一條。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26日）也發出最新聲明，他表示，我們堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。一些美國國會議員訪台，嚴重違背一個中國原和中美三個聯合公報有關規定，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。

朱鳳蓮說，我們敦促美國會一些人慎重處理台灣問題，停止慫恿、支持「台獨」分裂活動，停止打「台灣牌」和煽風點火，否則只會給台海和平穩定造成進一步損害。民進黨當局任何「倚美謀獨」、搞所謂「議會外交」拉攏滲透的伎倆不會有好下場，注定失敗。