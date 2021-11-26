比人還高！澎湖船長釣到巨型中華鰆　直播5分鐘以12.3萬元賣出

記者陳洋／澎湖報導

比人還高！澎湖進入土魠魚的盛產期，沒想到，當地漁船近期出海捕土魠魚時，無意間在七美釣到一尾高達77公斤重，俗稱大耳的中華鰆，船家將魚便宜賣給同村人，又輾轉賣到魚販手上，最後放上直播拍賣，不到5分鐘以12萬3千元的售價順利賣出。

▲澎湖釣到巨型中華鰆，直播僅5分鐘就火速以12.3萬元順利賣出。（圖／記者陳洋翻攝）



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據了解，這尾重達77公斤的巨型中華鰆被漁民捕獲後，先是以略低於市價的價格賣給同村人，之後輾轉賣到魚販手上，看到這隻巨型中華鰆，讓魚販看了也覺得新奇，馬上叫身高180公分的員工躺下和中華鰆比身高，一比下去還輸了至少10公分。魚販說，中華鰆在澎湖不多見，所以行情還不錯，以油脂最豐富的魚腹來說，一公斤要價3300元，肉質又好，本來身價就不低，能有罕見的巨型體型，確實很少見，他們過去最多只賣過一尾40多公斤重的。

▲▼員工平躺下來竟還比中華鰆少了一個頭。（圖／記者陳洋翻攝）



這尾巨型中華鰆，透過直播拍賣的方式，因為太罕見，直播才五分鐘，就被人以一口價12萬3千元買走，這少見的大體型，讓漁民和讓魚販都在過年前小賺一筆。

▲一般大小的中華鰆和巨型中華鰆。（圖／記者陳洋翻攝）