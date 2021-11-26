迎接後疫情時代！《好好愛我青春追夢人》27日桃園劇場嗨翻天

▲好好愛我青春追夢人，桃園演出。（圖／展演中心提供）



記者楊淑媛／桃園報導

媲美百老匯歌舞劇《好好愛我、青春追夢人、校園歌喉讚》，明(27日)於桃園展演中心演出兩場次，市府文化局邀請市民朋友，一起進劇場感受表演藝術的美好，療癒受疫情緊繃已久的心靈。文化局長莊秀美表示，隨著疫情緩解，好好愛我，好好愛我們，一起勇敢迎接後疫情時代！

▲《好好愛我、青春追夢人、校園歌喉讚》耗時一年精心打造的流行音樂劇。（圖／展演中心提供）



文化局表示，《好好愛我、青春追夢人、校園歌喉讚》是該局與春河劇團推出耗時一年精心打造的流行音樂劇，春河劇團團長暨藝術總監郎祖筠表示，這是一齣集結國內頂尖專業舞台製作、編劇音樂設計以及優秀表演工作者的全新大型製作，嘗試以西方百老匯音樂劇的風格曲式，巧妙融合帽子歌后鳳飛飛「好好愛我」及華語編曲大師陳志遠「永遠不回頭」的經典旋律，展現在地文化的內涵與特色，打造音樂劇新風格，是一齣好看好聽振奮人心的演出，成為新跨世代集體記憶。

該劇製作團隊由臺灣劇場各領域大師擔綱，並與流行音樂跨界攜手合作。負責安溥《煉雲》、張惠妹《烏托邦》以及金曲、金馬獎的舞台設計黎仕祺用演唱會空間設計概念來打造音樂劇舞台，世大運開幕燈光設計車克謙、最懂潮流時尚的實踐大學設計學院林恒正院長聯手創造出絢麗的視覺，劇本及歌詞創作則由獲獎無數的《國境之南》《大藝術家》作詞人嚴云農包辦，並搭擋《華語編曲天后》王若涵，整齣音樂劇每首原創音樂，都可成為經典主題曲。