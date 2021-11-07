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桃園流行音樂劇《好好愛我青春追夢人》　11／27郎祖筠領軍演出

▲桃園流行音樂劇《好好愛我青春追夢人》郎祖筠領軍演出。（圖／文化局提供）

▲陳瑋鴻主任為劇中演員加油 (左至右為蕭志瑋、馮秉軒、郎祖筠、林俊逸、陳瑋鴻主任、賴麗帆組長、陳葦廷、賴銘偉) 。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

對藝文界來說，2021年是艱困的一年！從5月疫情驟然升級，歷經近半年的時間，大家不僅「罩」不離身，日常生活及各項休閒娛樂更是因疫情深受影響。原訂於8月演出《好好愛我 青春追夢人 校園歌喉讚》桃園流行音樂劇，也受到影響而延期，現今做好完美準備，11月演出媲美百老匯水準的音樂劇將呈現在觀眾面前。▲桃園流行音樂劇《好好愛我青春追夢人》郎祖筠領軍演出。（圖／文化局提供）

桃園市政府文化局7日表示，該局與春河劇團聯手創作桃園流行音樂劇《好好愛我 青春追夢人 校園歌喉讚》， 11月27日（星期六）將於桃園展演中心辦理二場次售票演出，為受疫情影響久違的劇場，敞開大門迎接觀眾。

這齣由春河劇團團長郎祖筠領軍，與實力派唱將林俊逸、客家金曲歌王謝宇威、搖滾宮主賴銘偉帶領新生代年輕演員共同演繹青春校園熱血故事。為了將最好的演出呈現在觀眾面前，在二級警戒的階段仍然克服萬難進行籌備工作，演員們更從一小節一小節開始練唱，一小段一小段開始練舞步，在演出倒數階段更是緊鑼密鼓投入排練。▲桃園流行音樂劇《好好愛我青春追夢人》郎祖筠領軍演出。（圖／文化局提供）

為了體恤一天超過12小時反覆練習演職員們，桃園市政府藝文管理中心陳瑋鴻主任前來鼓勵辛苦演職員們，為他們加油打氣，也邀請觀眾們回到劇場，欣賞屬於台灣在地的音樂劇。陳主任也別推薦劇中的「追夢城市」歌曲，除契合桃園多元文化的兼容並蓄，也期盼在這齣豪華歌舞音樂劇能在苦悶疫情之下，如同這首歌的意境成為鼓舞每個努力實現夢想的人的中繼站。並誠摯邀請喜愛聽音樂與劇場迷們，11月27日一起進入劇場，前來桃園展演中心追夢，度過愉快的週末午後。

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