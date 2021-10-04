不要錯過！「無瑕天境—劉雲生創作個展」　桃園展演中心登場

▲「無瑕天境—劉雲生創作個展」，策展人王隆凱、文化局長莊秀美、華人文創產業協會理事長陳凱森(由左至右)。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「無瑕天境—劉雲生創作個展」即日起至10月17日，在桃園展演中心一樓展場登場。文化局長莊秀美3日於開展活動指出，桃園是國門之都，市長鄭文燦全力推動桃園成為發展水彩藝術的重鎮，劉雲生老師是世界水彩三次金牌得主，此次個展，除了新作，亦囊括許多經典作品，喜愛劉雲生老師的朋友們，千萬不要錯過！

▲「無瑕天境—劉雲生創作個展」開展。（圖／記者楊淑媛攝）

莊局長說，已屆85歲高齡的劉雲生老師，畢業於山東藝術學院油畫專業，自1998年之後，開始以水彩作畫，曾出入藏川青20多次，以他擅長的水彩描繪當地人物與風景，留下一幕幕令眾人驚嘆的畫作。此次個展雖是劉雲生老師在台灣第三次個展，但卻是在桃園第一次舉辦，惜因疫情無法來台，出席桃園的展出活動。

▲畫作《問天》。（翻攝莊秀美臉書)▼「無瑕天境—劉雲生創作個展」導覽。（圖／文化局提供）

另外，莊局長並對於展出畫作《問天》描繪四川汶川大地震的時候，處於四處崩塌、破敗的家園，一名老嫗那無語問蒼天的那個眼神，令人為之動容！策展人凱奧藝術王隆凱表示，無論收藏/追求、喜歡…「唯有好人！好藝術！」才能深獲人心！劉雲生老師的作品的世界如同這次展出主題「無瑕天境」，是用人性善良的心，紀錄人性真誠的美，毫無隱藏、保留；華人文創產業協會理事長陳凱森推崇劉雲生老師的畫作登峯造極，帶領會員前來參展，使展演中心出現難得的盛況。