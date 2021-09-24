索票要快！編曲大師陳志遠紀念音樂會　10／10桃園感動再現

▲陳志遠夫人陳若葵、市府副秘書長邱俊銘、文化局長莊秀美、藝設中心主任陳瑋鴻(由左至右)出席陳志遠紀念音樂會索票發表會。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

音樂大師陳志遠，雖已逝世多年，但其生前做了很多經典歌曲，包括張雨生的《天天想你》、歐陽菲菲的《感恩的心》…等膾炙人口的歌曲，迄今仍為大家傳唱著。桃園市政府文化局為紀念這位傑出的桃園子弟，於10月10日舉辦「走過十年，樹一直都在」陳志遠紀念音樂會，明(25)日開放免費索票，數量有限，索票要快！

▲展演廳入口設置的陳志遠文物展示區。（圖／記者楊淑媛攝）

文化局今日於桃園展演中心舉辦索票發表會，市府副秘書長邱俊銘表示：陳志遠老師出生於桃園市新生街，一生作曲近百首、編曲的作品則高達千首，作品亦得獎無數，是桃園最偉大的音樂人之一，能夠為陳老師在逝世十週年之際辦一場紀念音樂會，是桃園的義務，也是榮幸！主辦單位桃園市政府藝文設施管理中心特別感謝師母陳若葵女士的協助，不僅為活動增添更多趣味及溫暖，更讓陳老師的音樂遺產能被傳承。

「走過十年，樹一直都在」陳志遠紀念音樂會，於10月10日晚上7點30分在桃園展演中心展演廳舉辦。主辦單位預告紀念音樂會將由金鐘主持人馬世芳擔任引言人，帶領聽眾搭乘時光機回溯陳志遠老師從桃園出生到成為華語流行樂大師的音樂路。

同時邀請師承陳志遠老師的金曲編曲家鍾興民擔任音樂總監，並規劃鍾漢（鍾興民之子）、沈裕紘（黃韻玲之子）、屠衡（屠穎之子）等人組成25人大型編制樂團，烘托出陳老師作品的大氣勢；演唱歌手則包括潘越雲、金智娟、姚可傑、趙詠華、魏嘉瑩以及桃漾之星田宇庭、余政勳。由各路資深樂手以及新生代音樂人組成的陣容，當日將詮釋20首金曲，將經典傳承延續新生，象徵音樂的永不止息。另外，展演廳入口設置的陳志遠文物展示區，有陳志遠老師生前的詞曲手稿及獎座，開放讓歌迷朋友一睹真跡。