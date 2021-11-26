來台首場對外正式演說　AIT處長：中國軍事挑釁引發誤判風險

▲AIT處長孫曉雅。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天首度對外正式發表演說。她表示，中國在台灣附近的挑釁軍事活動破壞區域穩定，引發誤判風險；北京干涉台灣民主制度，不僅對台灣構成威脅，也威脅所有民主國家。

中華民國國際關係學會今天舉辦年會，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）受邀就「美國、台灣及泛印太地區：挑戰與契機」發表演說。

孫曉雅說，這是她第二次派駐台灣。30年來，台灣改變很大，已是蓬勃民主政體。台美關係持續發展茁壯，雙邊也面對共同挑戰，包括區域軍備競賽、極權主義擴張、言論自由受到威脅等。此外，疫情也持續影響全球經濟及生產鏈。

孫曉雅指出，中國強勢作為侵害以規則為基礎的國際秩序及南海穩定，使區域失穩。中國的威逼行為也日趨嚴重，在對台關係上尤甚。

她說，中國在台灣附近的挑釁軍事活動破壞區域穩定，引發誤判風險。此外，北京竭力扼殺台灣的國際空間，向台灣的朋友施壓，干涉台灣民主制度，這不僅對台構成威脅，也對所有民主國家構成威脅。

孫曉雅重申，美國致力協助台灣保持自衛能力。對美國及台灣而言，台海和平穩定是雙邊共同且持久的利益，這對印太地區及美國的安全也至關重要。

她強調，美國與盟友同在，美國對台灣的支持堅如磐石，這個立場也獲美國跨黨派支持，並符合美國的「一中」政策及美國對台的長期承諾。

在台灣國際參與方面，孫曉雅表示，台灣防疫專家持續被世界衛生大會（WHA）排除，這對國際社群而言是損失，美國支持台灣有意義地參與國際組織，致力透過全球合作暨訓練架構（GCTF）等方式，擴大台灣的國際空間。

她說，國際社群面臨挑戰，需要大家合作，這包括台灣；台灣積極參與亞太經濟合作會議（APEC），就是台灣可以對國際社群貢獻的明證。

孫曉雅也提到台灣在全球供應鏈中扮演的重要角色。她說，美國總統拜登（Joe Biden）2月簽署行政命令，強化美國關鍵產業供應鏈，盼創造更具彈性及安全的供應鏈。美國也將持續與台灣合作，確保供應鏈安全可靠。

她另指出，網絡安全是國家安全及經濟安全的一環，也是美國特別關注的領域。美國正透過強化基礎設施及擴大國際合作促進網絡安全，也與台灣及日本透過GCTF交流相關經驗，一同打擊網路空間的非法行動。