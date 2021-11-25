美國參、眾議員訪團11月2度訪台　外交部：有助深化台美深厚情誼

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）率跨黨派眾議員訪問團，於11月25至26日訪問台灣，這是繼11月9日美國聯邦參議員柯寧（Sen. John Cornyn, R-TX）率橫跨參眾兩院議員團訪台後，在一個月內，再度有美國國會議員組團來訪。外交部指出，訪團中多位議員都曾投票力挺友台議案，「相信此行訪問將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。」

本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，率團的高野眾議員亦為美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席。此次訪團也包括：聯邦眾議員史羅金（Elissa Slotkin；民主黨籍密西根州）、歐瑞德（Colin Allred；民主黨籍德州）、雅各布斯（Sara Jacobs；民主黨籍加州）以及梅斯（Nancy Mace；共和黨籍南卡羅萊納州）等人。

外交部指出，高野眾議員訪團在台期間將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見，「對美國聯邦眾議員組團來訪表達誠摯歡迎。」

外交部表示，其中多位眾議員曾在美國國會投票力挺友台議案，或以連署友我聯名函等方式支持台灣；如高野主席及歐瑞德眾議員本年曾應邀參與「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。另歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲三位眾議員曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。

美國國會再度組團來訪，外交部指出，此舉展現美國國會兩院、兩黨對台美關係一致的堅定支持，由衷感謝高野、絲拉金、歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲眾議員對台灣相關議題的鼎力相助，「相信此行訪問將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。」

本次美國訪團，於25日晚間10時10分左右搭乘行政專機降落台北松山機場，在行程的規劃上，預計在26日前往拜訪退輔會、國防部，另也不排除安排與總統蔡英文會晤。