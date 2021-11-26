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美議員大秀台國旗！　推特發文：剛剛在「台灣共和國」落地

▲▼共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace,）在推特發文「剛剛落地在台灣共和國」。（圖／翻攝自推特／@RepNancyMace）

▲共和黨眾議員梅絲在推特發文「剛落地在台灣共和國」。（圖／翻攝自推特／@RepNancyMace）

記者張方瑀／綜合報導

美國5名跨黨派眾議員25日晚間10時10分左右搭乘行政專機降落台北松山機場，共和黨籍眾議員梅斯隨即在社群網站發出落地照，還直接在推文附上台灣國旗，並寫道「剛剛在台灣共和國落地」而引發熱議。她26日上午再度發文指出，其辦公室同樣收到了來自中國使館的消息，要求取消訪台行程。

▲▼共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace,）在推特發文「剛剛落地在台灣共和國」。（圖／翻攝自推特／@RepNancyMace）

▲共和黨眾議員梅絲在推特發文「剛剛落地在台灣共和國」。（圖／翻攝自推特／@RepNancyMace）

梅斯（Nancy Mace）25日晚間11時許在推特貼出一張與行政專機合影的落地照，並在文中表示「剛剛在台灣共和國落地」，還同時附上了台灣和美國國旗，並設定為釘選貼文，立刻引發熱議。美國眾議員訪問團在行程的規劃上，預計在26日前往拜訪退輔會、國防部，另也不排除安排與總統蔡英文會晤。

▲▼美共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）發文。（圖／翻攝自推特／@RepNancyMace）

▲梅斯發文證實中國使館要求取消訪台行程。（圖／翻攝自推特／@RepNancyMace）

不過，訪團此行也受到北京當局關注，除了民主黨籍議員史羅金（Elissa Slotkin）在推特發文指出，當此行程曝光之後，其辦公室就收到中國大使館的消息，要求取消行程外，梅斯26日上午也發文證實此事。

梅斯在文中指出，「當我們訪問台灣的消息傳出後，中國大使館要求我們取消此行（但我們沒有）。」她提到，此次訪團做為新冠肺炎疫情爆發以來，美國眾議院第一個兩黨代表團，在印度太平洋地區進行了富有成效和意義的訪問，「這僅僅只是個開始。」

►訪台消息才曝光　美眾議員：中國大使館要求取消行程
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