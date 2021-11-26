訪台消息才曝光　美眾議員：中國大使館要求取消行程

▲總統蔡英文11月初接見美國參議員訪台團。（圖／總統府提供）



記者張方瑀／綜合報導

美國5位跨黨派眾議員25日晚間搭機抵台，並將與台灣資深領袖會面，不過，隨團來訪的民主黨籍議員史羅金（Elissa Slotkin）在推特發文指出，當此行程曝光之後，其辦公室就收到中國大使館的消息，要求取消行程。

▲民主黨籍議員史羅金（Elissa Slotkin）在推特發文。（圖／翻攝自推特／@RepSlotkin）



根據CNN報導，史羅金25日在推特發文表示，在與駐韓美軍慶祝完感恩節後，即將到台灣進行訪問，這次的訪問將很好地與台灣的領導人聯繫，並討論一系列經濟和國家安全問題，而全球汽車業最大的微晶片供應商就在台灣，因此訪問中肯定會提到供應鏈問題。她更提到，「昨天（24日）傳出我們訪問的消息之後，我的辦公室就收到中國大使團一條很直接的消息，要我取消此行。」

本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，率團的高野眾議員亦為美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席。此次訪團也包括：聯邦眾議員絲拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）及國會幕僚等共17人。

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