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快訊／對台承諾堅若磐石　美議員訪團曝：未來官員訪台會變常態

記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）昨晚率眾院跨黨派議員訪問團抵台，並於26日上午赴總統府拜會總統蔡英文。高野在致詞時表示，台美關係在蔡英文領導下是10幾年以來最穩健的時候，而美對台承諾不但堅若磐石，還不斷升化；且相信未來美國官員來訪台灣會變成常態。對於此次訪台目的，高野則說，是要表達對自由安全的印太區域承諾跟共同責任，前所未有的強健。

▲高野26日上午率訪團拜會蔡英文並致詞。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲高野26日上午率訪團拜會蔡英文並致詞。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

此次是繼美參議員柯寧（Sen. John Cornyn）率跨黨派參眾議員團訪台後，11月第2度有美訪團來台；成員包括，絲拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）偕國會幕僚共17人。

訪團上午9時半先到退輔會參訪，於11時20分抵達總統府晉見蔡英文。高野致詞時表示，非常謝謝蔡總統溫暖誠摯問候，很高興在近兩年的自我隔離跟社交距離之後，台灣還有美國的領導人可以延續以前面對面交流的傳統。雖然這是今年美國會第三個訪團，但我看到我們一同面對新冠疫情有非常大的進展，相信未來美國官員來訪台灣會變成常態。

高野說，我們這周來台是要提醒夥伴跟盟友，在兩個艱困的年頭後，對於自由而且安全的印太區域承諾跟共同責任，前所未有的強健。

「台灣不但是世界楷模，也值得因為台灣應對疫情優秀表現應該值得讚賞。」高野強調，台灣不但捐贈非常多新冠疫情相關的醫療設備給美國，且對於台灣15邦交國，還有全球其他國家都一樣慷慨。世界已經聽到台灣聲音，台灣不但可以幫忙，且可以再幫忙。

高野也表示，「蔡總統，我非常讚賞您的領導力，在您執政下，台美關係不但非常強健，且是10幾年以來最穩健的。」如今台美不斷的合作，我們共同面對新冠疫情，而且不斷促進貿易、投資關係來促進共同經濟繁榮，且也一同面對氣候變遷，並一起在區域，以及全球倡導透明、人權、包容性跟法治等價值。

高野指出，我們對台灣承諾不但堅若磐石，而且不斷升化。台灣不但是民主成功故事、可靠夥伴，更是世界上一股良善的力量。我們非常高興看到與台灣的友誼以及彼此的信任開花結果。「蔡總統，今天非常高興可以來台灣與您會面，也非常期待看向未來，因為我們能讓台美關係更加深遠、緊密以極快速」。

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