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連千毅3點稱外送會失敗！鄧佳華不怕苦「每天都跑」：騎單車運動

記者施怡妏／綜合報導

網紅鄧佳華日前才宣布要以「變態太郎」為藝名進軍AV界，但20日就傳出離職消息，決定改以騎單車的方式擔任外送員，連千毅得知後列出三點吐槽「必定失敗」，還酸說鄧佳華只能幫忙掃掃公園廁所，其餘工作很難做，不過鄧佳華對於外送員的工作很滿意，「很自由，也很有成就感」，之後會想要每天跑。

▲▼鄧佳華連千毅。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華、蘭庭精品）

▲連千毅唱衰鄧佳華，外送必定失敗。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華、蘭庭精品）

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連千毅日前在直播上列出3點，說明必定失敗的原因，第一，鄧沒有機車駕照，只會騎腳踏車，單靠腳踏車想跑外送，跑不出甚麼效率，光這點就不可行了。第二，鄧是個連導航都不太會使用的人，要如何跑外送？他都坐公車、捷運或騎Ubike，甚至連自己的車都沒有，要怎麼勝任外送員？第三，外送員要忍受颳風下雨跟大太陽，但是鄧佳華連一隻蝦都不敢抓了，他有辦法吃苦嗎？

對此，鄧佳華向記者表示，騎腳踏車送外送就當作運動、健身，被問到會不會想去考駕照，他回應，「習慣騎腳踏車，環保」，即便颳風下雨，或是大太陽都願意出去跑單，不管多辛苦都可以接受，不害怕遇到任何困難。關於連千毅提到「不會使用導航」一事，鄧佳華自信地說「自己能完成呦」，表示已經學會如何使用Google Maps了。

▲▼ 。（圖／翻攝自鄧佳華FB）

▲鄧佳華考到Uber Eats的外送員。（圖／翻攝自鄧佳華FB）

鄧佳華昨天跟好友一起跑外送，收穫滿滿的他表示，「昨天晚上跑了3小時，約賺了500多元」，之後會想要每天跑，喜歡這樣自由的工作，外送剛好符合他的需求，想休息就休息，想接單就上線，「接單的感覺蠻好玩的，很有成就感」。

然而，鄧佳華稍早在臉書透露，已經考上Uber Eats的外送員，「不過要等公司通知領裝備，和專有的帳號才算能跑單」，因此還不能自己接單，不過如果友人今天出去跑，他也會跟著一起去。另外，他也指出，「跟他（連千毅）斷絕關係了，沒有聯繫了」。

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