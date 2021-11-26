濕涼2天再變暖！下周冷氣團又更猛　溫度暴跌「剩13°C↓」

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風增強影響，北台灣稍微轉涼，高溫較昨日略降1到2度，夜晚低溫約17度，周日冷空氣減弱，氣溫再度回升。不過到了下周二開始，將有一道鋒面通過及冷空氣南下，全台溫度明顯轉冷，周三、四感受最明顯，低溫下探13度，若受到輻射冷卻影響，溫度可能再低1到2度。

▲今明兩日北台灣較涼。（圖／翻攝氣象局直播）

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氣象局課長林秉煜表示，今明兩日受到東北季風影響，北台灣高溫比昨天略降1到2度，北部及宜蘭17到21度、馬祖16到19度、花東20到26度、金門19到23度、中南部20到28度、澎湖21到24度。

▲▼東北季風影響兩天，周日開始天氣回穩、回暖。（圖／翻攝氣象局直播）

今明兩日大台北地區、恆春半島、東半部有雨，下周一前宜蘭、基隆北海岸、東北部有較大雨勢，且這兩日沿海空曠地區要注意強風，台南以北、東南部、蘭嶼、綠島、恆春半島、澎湖、金門、馬祖有9到10級強陣風。

今日延續昨日的南方雲系影響，中南部仍有局部降雨，不過降雨時間不長，且迎風面的北部、東半部受到東北季風影響，降雨機率也較高。明日南方雲系影響減少，中層水氣影響下，西半部山區仍有雨。

▲下周冷氣團南下，各地溫度轉冷。（圖／翻攝氣象局直播）

周日開始東北季風逐漸減弱，下周一、二北台灣溫度明顯回升1到3度。周二有一道鋒面通過，北部、東北部、花東等迎風面降雨機率提高，中南部回歸多雲到晴天氣型態。

周二除鋒面影響外，還會有冷空氣南下影響，冷空氣強度介於東北季風至大陸冷氣團間，各地溫度明顯下降，且周三、四天氣轉乾，可能會有輻射冷卻影響，在溫度方面，北部約13到15度，中南部14度，輻射冷卻下溫度再低1到2度。