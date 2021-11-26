新魔王Nu威力強過Delta！南非病例狂升10倍　恐成新主流病毒株

記者葉睿涵／綜合報導

非洲波札那出現新冠變異株，學名為B.1.1.529，最終可能被命名為「Nu」。目前這種病毒已在全球引起59宗病例，並蔓延至3個國家或地區，因此專家指出，新變種病毒的傳染力可能比Delta來得高，並會造成疫苗效力下降。在新變種病毒出現後，南非的病例瞬間暴增了10倍，專家預估，新變種病毒可能會在短期內成為南非的主要流行病毒株。

綜合路透社與《每日郵報》報導，南非專家表示，B.1.1.529病毒的刺蛋白出現了至少32種突變，比Delta病毒多2倍，是目前已知新冠變種病毒中最多的一個，因此它的傳染力恐怕會比Delta高出不少，甚至可能會讓目前的疫苗效力下降。

▲非洲波札那的B.1.1.529變種病毒，是傳染力可能遠勝Delta的新魔王。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

目前這種新變種病毒已在全球引起59宗病例，其中3例來自波札那、香港2例，剩餘的都來自於南非。自B.1.1.529病毒在南非現蹤後，當地的每日新增病例從100人驟升10倍至1100人，不過科學家警告，由於非洲監控疫情的機制不完善，這個數字可能遠低於真實數字，因此人們不可掉以輕心。

倫敦大學學院遺傳學家巴盧（Francois Balloux）估計，B.1.1.529病毒可能很快就會在南非佔據主導地位。南非夸祖魯-納塔爾省（KZN）的疫情監測主任德奧利維拉（Tulio de Oliveira）也表示，Delta病毒入侵南非後，只用了2週就成為當地的主要流行病毒株，因此南非政府估計，現在當地90%的新增病例可能都和B.1.1.529有關。

雖然英國目前還未發現相關病例，但由於英國每天有約500至700人從南非入境，加上聖誕佳節前後會有更多人往返非洲，因此政府決定將自26日中午開始，暫時禁止來自南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼共6國的航班入境。另外，所有過去10天從南非入境的旅客都必須接受檢測並進行隔離。

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