基隆警掃蕩天道盟太陽會3暴力集團　查扣毒品槍枝56人送辦

記者郭世賢／基隆報導

近日全台陸續傳出棒球隊聚眾滋事事件，而近日新店更傳出槍擊案件，讓警方繃緊神經。而基隆市警局自15日執行警政署「全國同步掃黑行動」專案，針對轄區內幫派、非法槍枝與毒品等，截至25日累計已檢肅治平對象3名，查獲各級毒品38.84公克、2枝非法槍枝、各類刑案27件27人，與26名通緝犯。

▲基隆市執行警政署掃黑專案大有進展，查獲名單中更可見所屬「天道盟太陽會」的3個暴力討債集團。（圖／記者郭世賢翻攝）



台灣各地近期治安事件頻傳也讓警方無不繃緊神經，基隆市警局自15日起執行警政署「掃黑」行動專案，大有進展，截至25日累計已檢肅治平對象3名、共犯16人，各級毒品38.84公克、2枝非法槍枝、各類刑案27件27人與緝獲26名通緝犯。

▲▼基隆市執行警政署掃黑專案大有進展。（圖／記者郭世賢翻攝）



而在逮捕的檢肅治平對象中，名單中更赫然出現「天道盟太陽會」！警方指出，此次檢肅3個所屬天道盟太陽會的暴力討債集團，分別以張姓男子、李姓男子與吳姓男子為首，3人涉嫌多次操控旗下成員強押圍毆被害人，聚眾前往被害人公司暴力討債；或僅因與店家和保全發生些許糾紛，就率眾打人，恐嚇不讓對方繼續營業，其中還有因道上毒品買賣糾紛，以吳姓男子為首的暴力討債集團，竟持開山刀在約定處所埋伏襲擊被害人等情事。

警方蒐證後，報請基隆地檢署檢察官指揮後，終於在11月21日至23日，兵分多路在北北基等三處，順利將3名嫌犯與相關共犯全數拘提到案，並查扣槍枝零件1批、二級毒品安非他命等贓證物，全案依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害秩序、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌案移送偵辦。

▲警方兵分多路，在北北基3處將天道盟太陽會所屬的3個暴力討債集團通通拘提到案。（圖／記者郭世賢翻攝）



基隆市警察局局長劉耀欽表示，警方絕不容許幫派犯罪危害社會治安，針對黑道幫派分子涉入暴力犯罪、街頭鬥毆以及介入土方市場、圍綁公共工程等不法案件必會持續蒐證檢肅，以切斷黑道金流源頭，將不法暴力集團連根刨起為目標；另外，警方呼籲民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。