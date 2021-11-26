新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」：很恐怖

▲大魔王「B.1.1.529」擁有與原始冠狀病毒完全不一樣的刺突蛋白。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者李佳蓉／採訪報導

非洲波札那出現新變種株，學名為「B.1.1.529」最終可能被命名為「Nu」，由於其刺突蛋白攜帶32種突變，英國專家警告，傳染力恐勝Delta。指揮中心昨（25）日回應，目前尚未監測到相關個案，亞洲僅有香港有案例，會持續加強監控。但前台大感染科醫師林氏璧悲觀地說，「這次不是狼來了，這隻可能是玩真的」。

據了解，「B.1.1.529」已在至少3個國家現蹤，目前全球約僅10起個案，分別為波札那3例、南非6例、香港1例（個案由南非返回香港）。最先發現此病毒開始傳播的倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）認為，這些突變相當可怕，這種病毒可能「比其他幾乎任何病毒都要糟糕」，包括目前在全世界占主導地位的Delta病毒。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日表示， B.1.1.529算是相當少見的變異株，國內每個境外移入個案都會送病毒基因定序，到目前為止包括今日將公佈的結果，都還沒有發現類似病毒株，指揮中心會持續監控。而截至上週統計，國內累積208人感染Delta病毒，除了43例本土外，其餘165例都是境外移入。

▲英國宣布禁止南非等6國航班。圖為倫敦希斯洛機場。（圖／路透社）

對於該變種株，前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》寫下：「好的，又來了一個變種病毒魔王，不過這次好像不是狼來了…。」他分析，此病毒在S蛋白上有高達32個突變，比Delta多1倍，且許多突變是在Delta和Alpha上已證實和免疫逃逸或傳染力增加相關。英國已快速將其定為值得關注的變異株，且為了預防病毒傳播，已將南非等6個非洲國家列入高風險地區，並暫停多個非洲國入境英國的航班。

林氏璧說，英國有專家指出「這可能是我們見過最糟的病毒株。」目前對於該病毒是否真的有較高傳染力、容易重症、使疫苗失效，都還沒有定論，仍需更多研究。

「這株B.1.1.529也許比Delta plus更值得擔心一些，因為初步資料看來它可能在南非部分地區很快的成為主流病毒株了。」林氏璧憂心地說。針對英國開第一槍禁航，他認為似曾相識，因去年12月英國宣布Alpha後全世界幾乎都對英國禁航，「真是沒完沒了呀」。





▲面對大魔王Nu來勢洶洶，林氏璧提醒「該做的事情都一樣」。（示意圖／記者湯興漢攝）

林氏璧說，基因突變多不一定真會有加成的影響，但當然會令人擔心是否疫苗、單株抗體會對其失效，還需要更多研究證實。初步顯示現有PCR還是可偵測此病毒株，應該沒有漏掉問題，待WHO開完會後將有更多資訊更新。

林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》受訪時坦言，「經過一夜，初步資料看來它在南非一些區域已經成主流株了，很恐怖的。」並直說這隻新變種株「很可能是玩真的」，並非只是狼來了說說而已。台灣未來若開啟國門，是否將招來Nu入侵？他回答，「反正我們盡可能把它擋在外面就是了，該做的事情都一樣，先度過這個冬天再說，別想這麼多。」