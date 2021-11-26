中國醫大附醫歡度41周年院慶　期許躍升智慧型醫院和台灣領導品牌

▲中國醫藥大學附設醫院歡度41年院慶。（圖／中國醫藥大學附設醫院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

中國醫藥大學附設醫院日前歡度41周年院慶，院方表示在今年新冠肺炎疫情最嚴峻期間，該院秉持醫療的專業角色和使命，擔負起防疫與醫療的責任，為台中市民健康把關、更透過整合創新模式，持續推動台灣國際醫療品牌與服務國際化，成果豐碩，未來將發展「尖端、智慧、精準」的數位醫療服務體系，希望成為台灣醫療健康照護的領導品牌。

中國附醫創設於1980年，「展翅飛揚 創造輝煌」院慶大會於16日舉辦，院方同時表揚傑出醫師和資深員工、志工及企業志工，感謝同仁的辛勞服務，也細數今年多項獲獎：

轉譯醫學中心教授徐偉成致力發展幹細胞療法，獲科技部「傑出技術移轉貢獻獎」；智慧醫療科技創新中心、檢驗醫學部及醫研部蛋白質體核心實驗室獲「2021台北生技獎-跨域卓越獎優等獎」；多維列印醫學研究及轉譯中心以「生物製造之癌症晶片應用於患者異性用藥預測平台」獲「科技部2021未來科技獎」；泌尿部達文西手術治療團隊、風濕免疫中心、人工智慧醫學診斷中心、安寧病房、癌症中心與放射腫瘤科、大腸直腸外科、中醫兒科等7個科室則獲得SNQ國家品質標章8項肯定。

▲中國醫藥大學附設醫院院長周德陽。（圖／中國醫藥大學附設醫院提供）

中國附醫指出，今年也第5度獲「工商時報台灣服務業大評鑑」金牌獎肯定，除配合中央及台中市衛生局政策，動員全院醫護、醫技、行政人員齊力抗疫，並與在地信仰中心「元保宮」攜手建置首座結合人工智慧與健康管理的「智能健康促進中心」，將醫院、居家與社區等資訊匯流，讓長者的醫療照護從疾病治療，延伸到預防與控制疾病，甚至是日常的健康與照顧管理。

此外，中國附醫國際醫療中心今年以「用醫療和全世界交朋友－整合行銷資源，開創台灣國際醫療新路徑」為題，闡述近年在「特色專科與國際病人」、「國際品牌行銷先鋒，讓世界看見台灣」、「醫療外交，以深耕關島為例」、「四國家一年一慈善重難症國際人道救助」、「疫情下，重難症病患就醫與人道醫療包機」、「國際病人回饋與就診人次增加」多元面向的豐碩成果，獲得國際醫療衛生促進協會舉辦「第六屆國際醫療典範獎-團體獎」，彰顯臺灣醫療的價值。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，院方不斷努力精進成為具國際級水準的醫學中心，為因應後疫情時代全球醫療型態改變，將積極結合台灣醫療及資通訊2大優勢，配合政府產業政策，深耕台灣數位醫療產業、進軍國際舞台；院長周德陽說，疫情期間即特別推出視訊及電話診療，讓民眾方便就醫，未來將持續發展細胞及基因治療、人工智慧醫療、精準醫療及疫苗研究等，提升數位發展，邁向數位的智慧型醫院。



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