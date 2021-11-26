　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中國醫大附醫歡度41周年院慶　期許躍升智慧型醫院和台灣領導品牌

▲中國醫藥大學附設醫院歡度41年院慶。（圖／中國醫藥大學附設醫院提供）

▲中國醫藥大學附設醫院歡度41年院慶。（圖／中國醫藥大學附設醫院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

中國醫藥大學附設醫院日前歡度41周年院慶，院方表示在今年新冠肺炎疫情最嚴峻期間，該院秉持醫療的專業角色和使命，擔負起防疫與醫療的責任，為台中市民健康把關、更透過整合創新模式，持續推動台灣國際醫療品牌與服務國際化，成果豐碩，未來將發展「尖端、智慧、精準」的數位醫療服務體系，希望成為台灣醫療健康照護的領導品牌。

中國附醫創設於1980年，「展翅飛揚 創造輝煌」院慶大會於16日舉辦，院方同時表揚傑出醫師和資深員工、志工及企業志工，感謝同仁的辛勞服務，也細數今年多項獲獎：

轉譯醫學中心教授徐偉成致力發展幹細胞療法，獲科技部「傑出技術移轉貢獻獎」；智慧醫療科技創新中心、檢驗醫學部及醫研部蛋白質體核心實驗室獲「2021台北生技獎-跨域卓越獎優等獎」；多維列印醫學研究及轉譯中心以「生物製造之癌症晶片應用於患者異性用藥預測平台」獲「科技部2021未來科技獎」；泌尿部達文西手術治療團隊、風濕免疫中心、人工智慧醫學診斷中心、安寧病房、癌症中心與放射腫瘤科、大腸直腸外科、中醫兒科等7個科室則獲得SNQ國家品質標章8項肯定。

▲中國醫藥大學附設醫院院長周德陽。（圖／中國醫藥大學附設醫院提供）

▲中國醫藥大學附設醫院院長周德陽。（圖／中國醫藥大學附設醫院提供）

中國附醫指出，今年也第5度獲「工商時報台灣服務業大評鑑」金牌獎肯定，除配合中央及台中市衛生局政策，動員全院醫護、醫技、行政人員齊力抗疫，並與在地信仰中心「元保宮」攜手建置首座結合人工智慧與健康管理的「智能健康促進中心」，將醫院、居家與社區等資訊匯流，讓長者的醫療照護從疾病治療，延伸到預防與控制疾病，甚至是日常的健康與照顧管理。

此外，中國附醫國際醫療中心今年以「用醫療和全世界交朋友－整合行銷資源，開創台灣國際醫療新路徑」為題，闡述近年在「特色專科與國際病人」、「國際品牌行銷先鋒，讓世界看見台灣」、「醫療外交，以深耕關島為例」、「四國家一年一慈善重難症國際人道救助」、「疫情下，重難症病患就醫與人道醫療包機」、「國際病人回饋與就診人次增加」多元面向的豐碩成果，獲得國際醫療衛生促進協會舉辦「第六屆國際醫療典範獎-團體獎」，彰顯臺灣醫療的價值。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，院方不斷努力精進成為具國際級水準的醫學中心，為因應後疫情時代全球醫療型態改變，將積極結合台灣醫療及資通訊2大優勢，配合政府產業政策，深耕台灣數位醫療產業、進軍國際舞台；院長周德陽說，疫情期間即特別推出視訊及電話診療，讓民眾方便就醫，未來將持續發展細胞及基因治療、人工智慧醫療、精準醫療及疫苗研究等，提升數位發展，邁向數位的智慧型醫院。
 

►壯男打第一劑AZ瀕死被救回　簽切結書堅持要打第二劑隔天亡

►快訊／捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

►疑颱風溪水暴漲！陽光男尋獲地超偏僻　跑山獸爬遍整座山找到他

►獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口　父母氣炸提告

►奪命影片曝！他閃過巷口竄出機車　卻逆衝對向撞死無辜騎士

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
LIVE／ET午間新聞：JFK女郎染毒被逮最新畫面曝光　竟是
兄弟撂「好好照顧」！瑪莎3惡少變小綿羊　看守所說話了
連地板都拆光走人！IKEA「重回敦北」原因曝光
快訊／強化台美合作！蔡英文宣布「這單位」將進駐華府
新變種Nu魔王來了！　前台大醫示警「這隻可能玩真的」
狼醫稱「下體是魔笛」！拐騙百女無套治癌　診療畫面曝
英國「打AZ」逃過疫情反撲！他點出1免疫武器　比抗體更持久
辣模賈曈曈起底！「胸部大到滾下樓」　超巨三圍曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國第1／健康城市暨高齡友善城市卓越獎　獎落台東

點線麵捐消防救助鞋　義消特搜協勤更給力

中國醫大附醫歡度41周年院慶　期許躍升智慧型醫院和台灣領導品牌

說走就走！台北5大最強冬季活動攻略　從聖誕一路玩到元宵

幸福指數大調查　台南市六都滿意度奪冠

新北市民有福了！到彰化旅遊可打折　抽3戶青年住宅　

嘉大首屆公費專班生返鄉伴父務農　盼斑比洋香瓜成為草屯代表農產

縣市幸福指數大調查！台東縣躍居全國第四　3面向獲全台冠軍

吉安部落好客市集爆棚！　神秘嘉賓現身相見歡人氣商品完售

竹市幸福指數全國第一　林智堅：盼升格後幸福擴大

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

71歲譚詠麟爆睡23歲粉絲！發聲駁斥 女粉男友再貼「脫褲照」嗆聲

全國第1／健康城市暨高齡友善城市卓越獎　獎落台東

點線麵捐消防救助鞋　義消特搜協勤更給力

中國醫大附醫歡度41周年院慶　期許躍升智慧型醫院和台灣領導品牌

說走就走！台北5大最強冬季活動攻略　從聖誕一路玩到元宵

幸福指數大調查　台南市六都滿意度奪冠

新北市民有福了！到彰化旅遊可打折　抽3戶青年住宅　

嘉大首屆公費專班生返鄉伴父務農　盼斑比洋香瓜成為草屯代表農產

縣市幸福指數大調查！台東縣躍居全國第四　3面向獲全台冠軍

吉安部落好客市集爆棚！　神秘嘉賓現身相見歡人氣商品完售

竹市幸福指數全國第一　林智堅：盼升格後幸福擴大

高雄首購族別哭！　一超值區800萬買2房加車位

張文綺從歌手到主持　出道12年身材始終如一

夢幻橋中橋秒置身日劇！火車呼嘯而過成台中新熱點　還能順遊濕地

欠8百萬不爽還！一次惹惱兩大幫派　黑幫聯盟找上門潑漆又開槍

兄弟撂話「好好照顧」！瑪莎3惡少秒變小綿羊　看守所說話了

全國第1／健康城市暨高齡友善城市卓越獎　獎落台東

基捷北捷有280公尺距離「轉乘效果很差」　柯文哲：不要為了做而做

投資人「被下單」買港股　元大證券回應了

新女神加入《驕女》？　甜依黃少祺「上身全裸」身材再進化！

快訊／立院通過台貝經濟合作協定　調降龍蝦、蔗糖輸台關稅稅率

地方熱門新聞

警參透聽語障迷途翁筆下「天書」聯繫家屬接回

攻略台北5大最強冬季活動　一路玩到元宵燈節

反萊豬醫師蘇偉碩遭記過法官撤罰「重新處分」

幸福指數大調查台南市六都奪冠

貨船污染遭罰90萬未繳卻過戶　彰化分署祭出禁止離境

快訊／「活剁貓尾」台中光頭男抓到了！屋內有貓屍

屏東六堆 300 遊行踩街活動　交通管制出爐

平鎮藝術季將開鑼　交通管制籲民眾配合

縣市幸福指數大調查　台東縣躍居全國第四

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒了

健行科大「跨域共創耀未來」展　展現多元學習成果

2022高雄跨年高流舞台　3大樂團新歌開唱

小琉球迎王颳文創風　插畫家操刀轎班毛巾

桃園自25日起合約醫療院所　開放AZ混打

更多熱門

相關新聞

中國醫藥大學北港附設醫院在地36年深耕社區

中國醫藥大學北港附設醫院在地36年深耕社區

中國醫藥大學北港附設醫院深耕在地多年，和雲嘉地區鄉親有著密不可分之關係，且身為雲林海線唯一的中度急救責任醫院，在「救腦、救心、救命」部分相當重視，今（25）日舉行36周年院慶典禮，未來將更完善救護醫療作業，成為區域最堅強的醫療支柱。

人體試驗分屍案　實習醫師成幫兇

人體試驗分屍案　實習醫師成幫兇

下一個七期！水湳科技森態宅夯

下一個七期！水湳科技森態宅夯

中醫大抗冠方劑降低感染變種病毒

中醫大抗冠方劑降低感染變種病毒

中國醫大生18歲妹和同唱女生都確診

中國醫大生18歲妹和同唱女生都確診

關鍵字：

中國醫藥大學附設醫院院慶

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

又有公司要給工作！鄧佳華1原因回絕

女友7秒「剝蝦神技」反轉　他驚覺被騙7年

想逃離都市！女主播一查「台東29年老房售價」嚇到夢碎

國小女兒美字「班導也佩服」　方法曝光了

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面