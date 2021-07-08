中國醫藥大學抗新冠科研團隊　《中醫大抗冠方劑》降低感染變種病毒株機率

▲中國醫藥大學校長洪明奇院士（第一排中）、安南醫院中醫部黃升騰主任（左一）等抗新冠科研究團隊成員，研發《中醫大抗冠方劑》，降低感染變種病毒株機率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



新冠肺炎疫情在國際上蔓延，各國爆發疫情不時出現，新冠肺炎病毒是RNA病毒，演化變異速度快，主要以棘蛋白上的各種變異，導致新冠肺炎病毒的傳染力變強，目前以英國的Alpha，印度的Delta，巴西的Gamma，南非的Beta變種病毒株，正威脅全球人類健康與生命。

新冠病毒的感染機制主要是透過病毒棘蛋白（spike protein）與細胞血管緊張素轉化酶2（ACE 2）的接受器結合及其他蛋白，來幫助病毒入侵感染人體細胞。台南市立安南醫院中醫部黃升騰部長與中國醫藥大學校長洪明奇院士所帶領的抗新冠科研究團隊成員，在原有「防疫一號方」的基礎上，再進一步優化升級為「中醫大抗冠方劑」，以嚴謹科學流程，直接證實其可抑制病毒棘蛋白與宿主細胞表面受體ACE2接受器的結合，對於目前的變種病毒株有更好的抑制效果，可以幫助降低感染機會。



林峻邦主任醫師與林莉華醫師表示，先前安南醫院中醫部所推出的中藥茶飲香囊防疫罩啟動專案，也就是防疫一號與二號方茶飲跟防疫香囊，市民朋友可多加善用當做平日保健用，可增強抵抗力，增加阻斷病毒侵襲機會，免受COVID-19病毒感染進而永保安康。

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安南醫院中醫部提「中醫大抗冠方劑」與防疫茶飲跟香囊介紹：1、《中醫大抗冠方劑》：防疫一號方的升級版，宣肺化痰，益氣解毒，提升免疫力，減少病毒入侵的機會，適合預防新冠病毒感染、慢性咳嗽、過敏性鼻炎及免疫力差的人，以熱水沖泡當作茶飲飲用。

2、《防疫一號方》：可健脾益氣，化濕解毒，適合過敏性鼻炎，容易感冒，容易疲倦，免疫力較差者，加強身體的正氣。以熱水沖泡當作茶飲。3、《防疫二號方》：可清熱解毒，利濕化濁，適合有輕微的咳嗽、咽痛，或腸胃道不適，或有輕微感冒症狀者的人服用。以熱水沖泡當作茶飲。4、《防疫香囊》：可辟穢解毒，香囊香味對於防蟲驅蚊也有不錯的效果。可佩掛衣襟或放在口袋。

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