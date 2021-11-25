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中國醫藥大學北港附設醫院在地36年　發展特色深耕社區

▲中國醫藥大學北港附設醫院深耕在地多年，今日舉行36周年院慶典禮，未來將更完善救護醫療作業，成為區域最堅強的醫療支柱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院深耕在地多年，今日舉行36周年院慶典禮，未來將更完善救護醫療作業，成為區域最堅強的醫療支柱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國醫藥大學北港附設醫院深耕在地多年，和雲嘉地區鄉親有著密不可分之關係，且身為雲林海線唯一的中度急救責任醫院，在「救腦、救心、救命」部分相當重視，今（25）日舉行36周年院慶典禮，未來將更完善救護醫療作業，成為區域最堅強的醫療支柱。

中國醫藥大學北港附設醫院指出，今年度本院榮獲2021台灣永續發展目標行動獎、第210屆全國品管圈大會-石川獎及特優獎、南山醫務社工獎及防疫特殊貢獻獎等多項肯定，展現出院方不斷更新、進步的一面，不受疫情影響前進的決心，醫療團隊持續努力不懈，屢創佳績，更為就醫民眾添上對本院的信心。

▲中國醫藥大學北港附設醫院深耕在地多年，今日舉行36周年院慶典禮，未來將更完善救護醫療作業，成為區域最堅強的醫療支柱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院年特創「防疫特殊貢獻獎」頒發給內部員工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

院長吳錫金表示，員工是機構的最大資產，本院在地員工佔有80%「育才惜才」是長期目標，並配合社會需求的培育與延攬刻不容緩。今年特創「防疫特殊貢獻獎」頒發給內部員工，不論是衝鋒陷陣、後勤支援，都是密切合作不可分割的團體，本院也將秉持精神，更新醫療設備、招募優秀人才，提升醫療品質，實踐醫院「以病人為中心」的使命。

院長吳錫金說明，本院與台中附設醫院醫學中心合作，針對雲嘉地區常見疾病，推出整合式照護服務，戮力發展「微創手術、脊椎關節手術、無痛照護、癌症診療及中西醫合療」等特色，同時積極融入社區與長照接軌，建立完善的老人醫療服務、失智長者服務，及推展智慧社區照護，守護雲嘉沿海地區居民的生活。

▲中國醫藥大學北港附設醫院深耕在地多年，今日舉行36周年院慶典禮，未來將更完善救護醫療作業，成為區域最堅強的醫療支柱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院年特創「防疫特殊貢獻獎」頒發給內部員工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


 

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