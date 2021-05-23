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台中朝陽K歌團燒到中國醫大生　18歲妹和同包廂女生都確診

記者李忠憲／台中報導

中央流行疫情指揮中心23日公布台中新增5例本土確診個案，其中，2例跟中國醫大夜唱團相關。當天朝陽夜唱團女學生案2514在美樂地KTV唱歌，隔壁的中國醫大男大生案2958確診，其妹妹案4005也確診，案4007也是當晚中國醫大夜唱團的女大生。

▲台中市長盧秀燕21日疫情記者會。（圖／市府提供）

▲市長盧秀燕主持記者會，說明新增5例本土個案足跡及相關措施。（圖／市府提供）

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台中市政府今天下午召開記者會，公布新增5例本土案例足跡。5例分別是案4004的62歲男性退休人員、案4005的某校18歲高三女學生、案4006的66歲男性、案4007為21歲某大學二年級女學生及案4336的40歲女性。

▲▼台中市23日公布新增5例本土確診個案足跡。（圖／台中市政府提供）

▲▼市府公布新增5例公共場域足跡。（圖／市府提供）

▲▼台中市23日公布新增5例本土確診個案足跡。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，中國醫大夜唱團共有12人，目前已有2名男學生確診，6人採檢陰性，4 人等待結果，另波及1名家人。5個案都已後送至醫院隔離治療，這些個案相關足跡及接觸史，市府第一時間已全面掌握並進行周邊環境清潔消毒，請民眾放心。

她也針對自己臉書昨日對於「校正回歸」留言嗆「什麼鬼」爭議作出解釋說，政府公布數字要反映最真實的狀況，數字要得到民眾信任。該名小編留言「什麼鬼」，第一時間已道歉並自責，她有要求小編校正回歸工作態度。隨後，她在直播中也向衛福部長陳時中說「歹勢啦！」

▲▼台中市23日公布新增5例本土確診個案足跡。（圖／台中市政府提供）

▲台中市公布快篩站每日數據。（圖／台中市政府提供）

據了解，台中昨日確診11例本土案例，其中3例是朝陽科大K歌感染鏈，5例有北部、彰化旅遊史，或遭另一半傳染。仍有3例沒有明確感染源，包括台中市社會局38歲女職員、71歲男性及27歲罹癌女性，仍有待查明；案3447龍井33歲女性本身有彰化旅遊史，傳染給在陸軍十軍團服役的36歲丈夫案3613。

中市衛生局長曾梓展說明，案4004為本國籍62歲男性退休人員，近日無出國史，5月6日曾與親戚至萬華廣州夜市，於5月20日出現乾咳、喉嚨不適等症狀，5月21日至醫院就醫採檢，5月22日通知檢驗陽性，當日救護車載送至醫院隔離治療。案為退休人員，故匡列同住家人3位，列居家隔離。個案去過的太平家樂福、太平公有零售市場、診所、醫院、全聯(太平中平)、愛買復興店，已通知店家及環保局進行環境清消作業，同時請相關人員落實工作人員健康監控。

他指出，案4005為本國籍18歲女性，為案2958的妹妹，近日無出國史，某校高三學生，5月20日被匡列為案2958的接觸者，當日無症狀，採檢並開始進行居家隔離，5月22日確診陽性，5月22日才開始發燒至38度、有咳嗽症狀，安排救護車後送醫隔離治療。個案同住家人3人(爸爸、媽媽、阿嬤)都已匡列為案2958居家隔離者，目前無症狀，學校接觸者匡列30人同學及1導師列為居家隔離，已通知環保局環境清消作業，同時請相關人員落實工作人員健康監控。

曾梓展表示，案4006為本國籍66歲男性，近日無出國史，工作為獨自作業，皆有戴口罩。案有菸癮，長期有咳嗽症狀，5月10日咳嗽加劇且全身痠痛無力，5月11日晚間有戴口罩至診所針灸治療，5月15日至「慢慢」早餐店幫忙洗碗，因咳嗽仍嚴重，5月19日、21日至診所就診，5月21日經診所轉診醫院進行採檢，5月22日檢驗陽性，送至醫院隔離治療。本案接觸者計6名，分別為案前妻、2名案姊、案妹、案母、案母之看護。自我監測計2名(「慢慢」早餐店工作人員)。診所5月19日、5月21日候診民眾及醫護工作人員健康情形待追蹤。醫院候診區及門診區均已消毒，候診人員待追蹤，另該2名醫護人員今日採檢陰性。

▲▼台中市23日公布新增5例本土確診個案足跡。（圖／台中市政府提供）

案4007為本國籍21歲女性，為某大學二年級學生，近日無出國史，5月13日有跟同學到美樂地KTV夜唱(未戴口罩)。5月17日出現咳嗽情形，有到診所就醫，醫師表示普通感冒。因同學有人確診，案於5月21日至醫院急診採檢，檢驗陽性通報確診，送至醫院隔離治療。個案5月13日曾至美樂地KTV夜唱9小時，且未戴口罩；5月14日至捷運總站夜市，未全程戴口罩；5月19日至月暮藏涮涮鍋用餐，故共列匡列接觸者19人。個案去過的中國醫水湳關懷琢玉園B2、捷運總站夜市、月暮藏涮涮鍋、全聯台中福星店，已通知店家及環保局環境清消作業，同時請相關人員落實工作人員健康監控。

至於案4336為本國籍40歲女性，近日無出國史，案女為彰化歌唱班的相關接觸者，5月17日與家人前往醫院採檢，當日採檢陰性，5月18日出現喉嚨不適，與案夫、案女由救護車載至醫院進行隔離，5月22日開始發燒，當日二次採檢為陽性。本案接觸者計7名，為同住家人、彰化親友與職場接觸者(持續匡列中)。個案去過的全聯福利中心沙鹿屏西門市與案夫足跡重疊，故已於前案時完成消毒作業。

獲韓國設計獎


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