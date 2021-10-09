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人體試驗誘餌…遭分屍盜身份！實習醫男友助肢解、屍塊淋熱水滅證

▲▼同志阿翰遭黃家慶以人體試驗為誘餌殺害後，找來實習醫師男友林靈里協助肢解屍塊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲同志阿翰遭黃家慶（右）以人體試驗營養金為誘餌殺害。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

台中2008年爆發一起同志情侶分屍案，兇手黃家慶因為遭通緝想找替死鬼假冒身分，誘騙網路交友認識的「歌神」阿翰，謊稱要做藥物人體實驗，將肌肉鬆弛劑及牛奶針注射到阿翰體內後致死，之後再找來情人實習醫師林靈里，將屍體從關節處肢解成15塊還淋上滾燙熱水，想使血水凝固滅證，至今仍有13塊遺體仍未尋獲；法醫蕭開平在Podcast節目《我在案發現場》中細談勘查經過，還指出屍塊澆熱水、精準分屍等跡象，反讓他取得更多線索，得以描繪出兇手的樣態。

2008年11月11日，阿翰的父親前往台中烏日分局報案，向警方稱自己兒子從7號起就失去聯繫，也找不到他的機車。警方清查，26歲阿翰在彰化一家連鎖家具行工作，被封為歌神的他，求學時期就曾參加過「超級星光大道」星光二班的校園初選，以一首「往事就是我的安慰」讓全場驚艷，此外也有一名交往許久的盧姓軍官「小胖」

經調查，阿翰從7日上午就沒有上班，員警到他在烏日鄉的住處查看，鄰居說前兩天晚上還有看到他回家，但7號當天就見到一名戴口罩的男子從阿翰住處走出來，還向隔壁的雜貨店借電話，通知搬家公司前來，一起合力將一只黑色行李箱搬上車，鄰居好奇詢問在搬什麼，該神秘男子回答「在搬運動器材啦！」就上車離去。

▼搬家公司前來將黑色行李將載上車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼同志阿翰遭黃家慶以人體試驗為誘餌殺害後，找來實習醫師男友林靈里協助肢解屍塊。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方透過通聯發現，阿翰在失蹤前與同志情人小胖互有聯繫，但他到案後表示倆人是阿翰在成功嶺當兵時就結識，原本7號已約好跟阿翰要去台中出遊，但在住家卻找不到阿翰，他就在那住到9號才離去，等待過程中突然有一名男子進入屋內，向他聲稱「阿翰跟其他男生去南部約會了」，還說自己只是來幫忙餵養小狗。

小胖越想越不對勁，告訴阿翰的阿姨以及祖母說「阿翰可能失蹤了！」阿翰父親才會在幾天後報案；但沒想到過幾天後小胖回到東部營區，他又收到以阿翰署名的包裹，打開來竟然是阿翰家中的那隻小狗，讓他一度懷疑阿翰是否真的情變。警方聽到小胖說詞後，原本懷疑小胖涉有重嫌，但查證他的敘述與基地台訊號移動都相符，因此先將他排除嫌疑名單中。

▼阿翰房間內並無打鬥跡象。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼同志阿翰遭黃家慶以人體試驗為誘餌殺害後，找來實習醫師男友林靈里協助肢解屍塊。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方又根據阿翰的通聯紀錄鎖定另名男子，前往住處查訪時發現他正要外出，起先他聲稱自己叫「林靈里」，但因為拿不出證件，加上同居人林靈里恰巧出現，揭穿他的真實身分其實是通緝犯黃家慶，小胖與雜貨店老闆所看到的陌生男子都是他，警方隨後在住處內找到阿翰的筆記型電腦、證件、提款卡以及黑色行李箱，以及查扣到鋸子、砂輪機、鋼刀、香水、浴廁清潔劑等證物。

黃家慶起先辯稱「阿翰說他不喜歡台灣要出國了，因為我是通緝犯，所以請他讓我假冒他的身分！」警方對此說法存疑，調查後又發現他把阿翰的9萬元存款領光，還拿著阿翰的身分證、自己的照片到戶政事務所要換發新身分證，戶政人員發覺倆人照片面貌差太多，黃男還企圖以「我整過型」來蒙混過關，但被戶政人員拒絕辦理，計畫才未成功。

▼黃家慶變裝盜領阿翰的9萬元存款。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼同志阿翰遭黃家慶以人體試驗為誘餌殺害後，找來實習醫師男友林靈里協助肢解屍塊。（圖／記者陳豐德翻攝）

由於黃男矢口否認犯行，遭聲押獲准後檢警將他拘提出來，他又假裝痙攣抽搐，被追問案情時都病懨懨地回答「我不知道」，但他經過三度測謊都未通過，讓警方頭痛萬分。直到黃家慶跟男友林靈里首次對質，原本也都不願開口的林靈里當庭說出一句「我被你害死了！」讓情侶倆情緒崩潰，相擁痛哭十多分鐘，黃家慶這才坦承阿翰已經被自己殺害，與林靈里無關。

檢警後續拼湊出黃家慶因為加重竊盜、妨害自由罪被判緩刑，之後又犯竊盜等罪嫌被起訴，面臨緩刑被撤銷、將入獄的壓力，加上煩惱於自己的性別認同與性向，從高職就被同儕以異樣眼光看待、遭排擠，因此決定要逃到一個「沒有聲音的地方」，開始構思整起殺人案。

▼黃男被借提問訊佯裝痙攣拒絕配合調查。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼同志阿翰遭黃家慶以人體試驗為誘餌殺害後，找來實習醫師男友林靈里協助肢解屍塊。（圖／記者陳豐德翻攝）

於是黃家慶先是佯稱自己有睡眠障礙，要中國醫藥大學醫學院學生林靈里從手術室內偷出俗稱「牛奶針」的Propofol睡眠引導劑，之後又要林靈里偷出外號「肉鬆」的肌肉鬆弛劑Esmeron 2瓶，黃男確認注射牛奶加上肉鬆後就能致死後，又在網路交友尋找目標並認識了阿翰，黃男謊稱自己是台北醫學大學的學生，倆人見面後開始交往關係。

黃男為了騙取阿翰信任，還會穿著醫師白袍、帶聽診器，並且勤練人體靜脈注射技巧，多次要朋友讓他練習注射維他命，直到時機成熟後，他向阿翰誆稱有藥廠推出高蛋白吸收劑，需要做人體試驗，只要阿翰簽下同意書後可以透過注射藥物作弊，呈現出長期服用的反應，之後同意前往宜蘭的醫院3天後就可以獲得8萬元，保證過程相當安全。

▼黃家慶與男友林靈里共同犯下分屍案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼同志阿翰遭黃家慶以人體試驗為誘餌殺害後，找來實習醫師男友林靈里協助肢解屍塊。（圖／記者陳豐德翻攝）

原本黃家慶都已經想好要在宜蘭大坑罟海邊棄屍，不料阿翰卻因為想起答應過情人小胖當天要出遊，傳訊息給黃男臨時反悔，讓黃男如意算盤全打亂，但他不願錯過如此良機；7日上午黃男拿了藥物前往阿翰住家，先是讓他簽署人體試驗同意書之後，先後注射了牛奶與肉鬆，在沒有裝設人工呼吸器下，阿翰掌控呼吸的橫膈與外肋腱肌無法進行呼吸作用，幾分鐘後就窒息死亡。

見計畫得逞，黃男打給林靈里此事，並向雜貨店老闆借用電話連繫貨運行協助搬家，將裝有阿翰遺體的黑色行李箱，運至他臨時找尋的學府路套房內；林靈里前來套房一看，深怕同志身分加上偷取藥物等事情曝光，因此決定協助肢解屍體，以他的醫學背景持砂輪機、鋸子及鋼刀將阿翰屍體肢解成15塊，還以熱水燙屍塊，認為此舉可讓血水減少流出，最後倆人將屍塊丟棄，但警方僅尋獲胸部、腹部各1屍塊，其餘屍塊至今仍未尋獲。

▼鑑識人員查扣到裝屍體的的黑色行李箱。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼同志阿翰遭黃家慶以人體試驗為誘餌殺害後，找來實習醫師男友林靈里協助肢解屍塊。（圖／記者陳豐德翻攝）

審判時黃家慶還狡辯是阿翰跟朋友性侵他並拍裸照，他注射牛奶針是為了想拿回照片，會導致死亡是不小心等語，甚至佯裝自己有精神疾病免去刑責，但法官並不予採信，關鍵原因在於扣得他所寫的家書，內容提到「務必告知檢察官說我有精神分裂，自認為是特務」等等，法官認為他毫無悔意，最終依殺人罪判處無期徒刑；至於林靈里則依損壞、遺棄屍體罪判刑1年4個月，並被開除學籍。

法醫蕭開平在真實犯罪Podcast節目《我在案發現場》中細談案件中對於兇手的剖繪，透過法醫研究所的毒物化學組解析，才得以檢驗出屍體中有殘留Propofol與Esmeron，兇手自以為使用熱水加工能夠滅證，殊不知此舉反而讓蛋白質凝固、減緩腐敗，讓他得以採集到更多的跡證；他還在節目中提到如今被管制的藥品牛奶針，當時5年內就至少害死了300人……

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▼警方找尋到胸部以及腹部屍塊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼同志阿翰遭黃家慶以人體試驗為誘餌殺害後，找來實習醫師男友林靈里協助肢解屍塊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼出租套房浴室內的殘存血跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼同志阿翰遭黃家慶以人體試驗為誘餌殺害後，找來實習醫師男友林靈里協助肢解屍塊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼分屍用的砂輪機。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼同志阿翰遭黃家慶以人體試驗為誘餌殺害後，找來實習醫師男友林靈里協助肢解屍塊。（圖／記者陳豐德翻攝）

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