4種疫苗都有！北市明開放18醫院「預約門診」　10醫院可「現場掛號」

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

第15期新冠疫苗預約於11月23日至11月24日中午截止，將於11月25日至12月1日開始接種，此次共有3種疫苗，分為AZ、BNT和莫德納。針對沒預約成功的民眾，台北市副市長蔡炳坤表示，北市開放18家醫院為「預約門診」，以及10家醫院接受現場掛號，共有4種疫苗，分別為AZ、BNT、莫德納和高端疫苗。

台北市衛生局24日舉辦記者會，蔡炳坤指出，第15期疫苗預約截止，北市採取2項措施，分別為「預約門診」和原本稱為隨到隨打的「現場掛號」方案。

針對預約門診，蔡炳坤說，北市開出18家醫院，自25日開始開出BNT、AZ、莫德納和高端疫苗，民眾可以跟醫院進行預約，就算錯過中央預約系統也沒關係。

至於現場掛號部分，蔡炳坤提到，上一期叫「隨到隨打」，由於用語不太精準，造成民眾誤以為到場即可接種疫苗，但其實要經過現場掛號過程，所以改稱為「現場掛號」方案，總計有10家醫院，不過醫院並不會準備太多疫苗，原則以接種完為主，否則會有屆期問題。

被問到「預約門診」和「現場掛號」是否第一劑或第二劑都可使用？蔡炳坤表示，現在接種已全面開放，12歲以上民眾可接種BNT疫苗，18歲以上民眾可施打AZ或莫德納疫苗，而第二劑則開放混打，例如AZ可以混打莫德納或BNT。

不過，台北市衛生局強調，儘管北市有「預約門診」和「現場掛號」方式，但建議盡可能在1922中央預約系統進行預約，較方便檢核資格，醫療院所接種疫苗也會更為順利，且現場掛號要疫苗有餘裕才能進行，每家醫院提供的日期也不一定。

▲▼北市指定新冠疫苗接種點預約門診、現場掛號一覽表。（圖／台北市衛生局提供）