北市BNT預約率高達93.61％！莫德納僅13.78％　3疫苗分日期接種

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

第15期新冠疫苗預約於11月23日至11月24日中午截止，將於11月25日至12月1日開始接種，此次共有3種疫苗，分為AZ、BNT和莫德納，台北市副市長蔡炳坤表示，台北市BNT預約數12萬6286人，預約率達93.61％，令人意外的是莫德納預約數僅1萬2587人，預約率13.78％，「後續要進一步了解，為何中央開出來的預約數字會有這麼大的落差。」

台北市衛生局24日下午召開記者會，蔡炳坤指出，中央第15期預約系統至中午截止，接種日期為11月25日至12月1日，此次共有AZ、BNT和莫德納這3種疫苗，台北市這7天會依序從BNT開始接種，時間為BNT疫苗25、26、27日接種，AZ疫苗28、29日接種，莫德納則是30日和12月1日接種。

蔡炳坤說明，北市依照中央預估數來開接種量能，但預約結果卻有些明顯差距，北市提供13萬4910個BNT預約機會，預約數達12萬6286個，預約率達到93.61％；提供AZ疫苗4萬8587個預約機會，預約結果是2萬7134人，預約率為55.85％，已有過半數。

蔡炳坤表示，令人意外的是莫德納預約數，北市提供9萬1366個預約機會，結果僅1萬2587人預約，預約率僅13.78％，後續將進一步了解，為什麼中央開出的預約數和結果，有這麼大的落差。