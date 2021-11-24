2022台北市長選戰最新戰況曝光　蔡壁如斷言：蔣萬安看起來贏定了

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

2022縣市首長選戰，朝野各黨都積極備戰，其中台北市長柯文哲任期屆滿，下一任市長誰接棒，更成焦點。國民黨立委蔣萬安呼聲高，台北市副市長黃珊珊已表態參選；綠營則有衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君被點名，對此，民眾黨立委蔡壁如今受訪時表示，就民調來看，蔣萬安看起來贏定了。

對於市長選舉，蔡壁如表示，就民調來看，蔣萬安看起來贏定了，且蔣都沒有出來說話或做很激烈的事情，民調卻都維持在高檔，「這讓我們對網路熱度這件是重新思考，是否選民已經有所選項，不一定每天講一堆話，支持度就會高。」

蔡壁如指出，如果黃珊珊要出來選市長，她的議題應該扣著台北市民的需求，包括防疫、後疫情時代的經濟等，除了網路聲量外，還要講得出政策跟方向是什麼，因為台北市的選民比較願意聽這些，「其他縣市的選民就不一定，像民進黨很厲害，只要出來喊一喊，中南部就像人家說的，一顆西瓜都會當選。」

對於柯文哲的高支持度似乎沒辦法轉移到黃珊珊，蔡壁如表示，因為兩個人特質不太一樣，黃珊珊最大的特色就是溫柔婉約的氣質美女，過去當議員有她犀利的問政風格，但現在當副市長後柔軟許多，但還是要能夠提出政策，畢竟她在行政單位，更知道政策怎麼走，可以好好跟民眾報告這些。