王國材稱105號碼頭沒弊端　他批護航顏家：藍綠無法撼動的老衙門

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王國材稱105號碼頭沒弊端　他批交部護航顏家：藍綠無法撼動的老衙門

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材 高公局長趙興華 觀光局長張錫聰答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒遭爆料，過去擔任立委期間，透過質詢關切台中港105號碼頭經營案，交通部決議105號碼頭從自營改成招商，最後由台中紅黑兩派合計持有一半股份的公司取得經營權。對於交通部長王國財堅稱沒弊端，名嘴李正皓直言，「交通部真不愧是不論藍綠執政都無法撼動的百年老衙門」。

台中港105號碼頭原本由交通部自行投資營運，2016年港務公司決定自營規劃改由民間經營，2017年民間業者申請依據《促進民間參與公共建設法》參與，2021年1月決標由台中紅黑兩派合計持有一半股份的「成豐倉儲裝卸股份有限公司」得標，而成豐倉儲的最大股東為昆宏，昆宏負責人、董事為顏寬恒弟弟顏宏全、顏仁賢、顏嘉儀，顏家終於入主105號碼頭。

隨著台中市第二選區立委補選選戰激烈，顏家搶奪台中港105號碼頭經營權一事浮上檯面，時代力量立委陳椒華今（24日）質詢時質疑，台中港105號碼頭具有重要戰略地位，為何會讓黑金派系取得經營權？台中黑派和紅派親中，港口掌控在親中派手上，恐發生國安危機。

國民黨立委洪孟楷也在今天質詢時指出，台中105碼頭招標，當時的部長是林佳龍，次長之一是現任交通部長王國材，今年決標時就是王國材督導海運業務，如有不法，支持檢調勿枉勿縱，若沒違法，請王國材挺起腰桿說沒有。

王國材回應，該案涉及《商港法》，由港務公司處理，這個案子沒報到交通部來，但從去年招標評選到今年初決標過程，港務公司認為是合法，而評選過程包括外部委員等初步看起來沒弊端，但為何當時要把公營變民營，是在2016年決定的，需要進一步了解。

對此，名嘴李正皓今天在臉書高分貝質疑交通部，控王國材公開護航顏家，105號碼頭案子的關鍵，就在於為何會從公營變民營，結果王國材連這個關鍵問題都還沒了解，就公開說這個案子沒弊端，「這不是護航，什麼才是護航？」、「交通部真不愧是不論藍綠執政都無法撼動的百年老衙門，了不起，負責！」

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