林楚茵爆顏家招待所蓋在「兒童遊樂場用地」　「顏氏樂園省稅金」

▲民進黨立委林楚茵質疑顏家招待所土地違規使用。（資料照／林楚茵國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選如火如荼，民進黨立委林楚茵日前多次質疑國民黨候選人顏寬恒家族房產爭議，24日再透過臉書踢爆，位於地號「楓樹段817號」的顏家招待所，在都市計畫裡劃設為「兒童遊樂場用地」，屬尚未徵收的公共設施保留地，周邊大樓林立、住宅密集，更離高鐵站僅有數分鐘車程，旁邊的公園開闢已久，但鄰接的這塊兒童遊樂場用地卻遲未被徵收，批評台中市政府怠惰，讓顏家無視法規買公保地蓋豪宅。

林楚茵表示，顏家招待所疑土地違規使用，因為該建築所在地的「楓樹段817號」土地在都市計畫中一直是「兒童遊樂場用地」，只是未被市府徵收而成為公保地，依據《都市計畫法》，公保地不得為妨礙其指定目的之使用，但得繼續為原來之使用或改為妨礙目的較輕者，空照圖顯示，這塊地在顏家蓋招待所前是農地，蓋了招待所之後，顯然距離兒童遊樂場更遙遠了。

林楚茵指出，公保地因使用限制多，一般人通常不會購買，顏家在2004年購買取得楓樹里公保地後，遲至台中市前市長胡志強執政的2011年才申請建照、並在2013年完工取得使用執照，而且在政商樂園完工後，周邊迅速開發、高鐵和捷運開通後，土地價值迅速上升；此外，公保地的地價稅稅率又低於一般土地，「顏氏樂園」又可省下一筆稅金，但若不是顏家的權勢和台中市政府的怠惰，他們能夠無視法規買公保地蓋豪宅、市政府遲不徵收任其增值、獲取更多利益？

林楚茵批評，顏家為私利購買公保地、台中市政府也不願積極徵收，除阻礙都市發展、也剝奪了當地小朋友的遊憩權益，顏家再有權勢，也不能凌駕法令。