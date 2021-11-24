顏寬恒遭爆涉台中港105碼頭經營權　她4問林佳龍：踹共！

▲陳椒華舉行記者會。（圖／翻攝自陳椒華臉書直播）

記者呂晏慈／台北報導

台中第二選區立委補選引發高度關注，國民黨候選人顏寬恒日前遭爆立委任內5度透過質詢關切台中港105號碼頭經營案，時代力量立委陳椒華24日舉行記者會再質疑，為何將具有戰略地位的台中港105號碼頭交給台中紅黑兩派，且交通部及台灣港務公司卻絲毫未有警覺；時代力量台中市黨部副執行長吳佩芸則4問交通部前部長林佳龍，對顏寬恒濫用職權牟私利是否知情？

陳椒華今天上午舉行「國安大危機！誰讓105號碼頭落入黑金手中？」記者會，批評顏寬恒在擔任立委期間濫用職權，利用立委質詢預算提案的方式，為自家企業排除經營105號碼頭的障礙，呼籲顏寬恒誠實面對自己所作所為，不要再逃避。

吳佩芸質疑，今年7月，華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）發布「敵對港口：台灣港口和解放軍入侵計劃 」（Hostile Harbors: Taiwan’s Ports and PLA Invasion Plans）研究報告，報告指出，台灣幾個重要港口中能讓坦克及其他重型裝備快速卸載，加上周遭相對平坦與輕度城市化，附近還有海灘或三角洲的存在，是中國大陸認為最適合的攻擊目標，根據前述標準，台中港是其進行登陸作戰的最適地點，具重要戰略位置，若為親中的政治勢力所掌握，不僅情資有外洩可能，更是嚴重的國安危機。

吳佩芸表示，得標廠商「成豐倉儲」在2020年8月成立，董事長張清堂為台中紅派領袖，董事顏宏全、董事顏嘉儀、監察人顏仁賢，3位都是台中黑派領袖顏清標的兒子，且港務公司在招商案中特別公告，2家以上公司得籌組籌備處共同參與投標，如順利獲選為最優投資人，應於簽約前完成公司登記，簡直是為紅黑兩派量身訂做的招商案。

吳佩芸呼籲，林佳龍應該向外界公開說明，對顏寬恒濫用職權牟私利是否知情？成豐倉儲由紅黑二派組成是否知情？台中港具有重要戰略地位是否知情？為何讓黑金派系取得具重要戰略地位碼頭之經營權？