顏家搶台中港105號碼頭　她問交通部：共軍登陸最佳處給黑金派系？

▲顏寬恒。（圖／記者鄧木卿攝）



記者黃巈禾／台北報導

前時代力量秘書長吳佩芸指出，2015年顏寬恒利用立委職權，阻止港務公司自行經營台中港105號碼頭，隔年在交通委員會上繼續阻撓，交通部為此決議105號碼頭從自營改成招商，2021年由台中紅黑兩派合計持有一半股份的「成豐倉儲裝卸股份有限公司」取得經營權，顏家成功入主。對此，時力立委王婉諭24日質疑交通部，為何將解放軍登陸最佳位置的台中港碼頭交給黑金派系？

王婉諭今天表示，身為立委，無法接受有人為了己身家族利益的擴張，利用職權掠奪公共資源，同時也擔心，顏家惡劣的行為加上交通部台灣港務公司的擺爛，恐怕將導致國安危機。

王婉諭質疑，交通部為何將連華府智庫「2049 計畫協會」的研究報告都認為是解放軍登陸最佳位置的台中港碼頭，交給黑金派系？為何黑金派系能拿下最具戰略位置的台中港 105 號碼頭，過程中交通部究竟有沒有做好把關？

王婉諭認為，顏家惡質利用職權，主管機關配合予擺爛放任，把具備國安重要地位的台中港碼頭拱手讓給地方勢力，讓國家安全出現重大破口，這件事不能草草了之，時代力量會持續追查，「因為我們始終相信，台灣的政治環境，不應該被政黨財團、黑金派系操控，更不該成為某些權貴為自己家族、派系牟取暴利的工具！」

台灣港務公司副總經理兼台中分公司總經理吳展猷表示，2016年規劃碼頭由港公司自營，但遭地方反對，認為與民爭利，因此同年9月22日對外宣布，不再規劃自營，改為民間經營。

至於改變是否因立委關切？吳展猷否認並表示，成豐倉儲裝卸股份有限公司此案依照商港法、依照公開程序，所有招標過程有公開閱覽，沒異議後才正式公告，公告後依照商港法消官程序公開評選，委員也是由政風處發函，開標前沒有人知道委員是誰，程序很嚴密、謹慎，當時有3家業者參與投標。

交通部長王國材表示，整個案子是依照商港法來處理，初步看起來是沒有弊端，從去年到今年初的過程是合法的；至於105年9月以後交給民間營運的事情還在了解中。