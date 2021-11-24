顏家搶台中港105號碼頭爭議延燒　蔡易餘：顏寬恒沒利益迴避

▲民進黨立院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中第二選區立委補選戰火激烈，國民黨候選人顏寬恒日前遭爆立委任內5度透過質詢關切台中港105號碼頭經營案，協助家族取得該經營權。民進黨立委蔡易餘24日表示，此事被揭露後，讓人覺得顏沒有利益迴避，是在為自己家族謀取更大的利益；民進黨立院黨團幹事長劉世芳則說，呼籲選民選出代表全體而不是家族利益的候選人。

蔡易餘今天上午在民進黨團記者會說，這件事被揭露後確實讓外界驚訝，顏寬恒身為立法委員，他的家族想要從事這種煤礦倉儲的生意，立法委員最基礎的道德就是應該做好利益迴避，不應該去講跟家族事業有關的提案，或者關於家族事業投標標的的質詢，否則會讓大家感覺是在「謀求自己家族更大的利益」。

蔡易餘表示，他很懷念台灣基進前立委陳柏惟所講的，他去做台中立委是讓一個人賺變成大家一起賺，現在陳柏惟被罷免了，台中的狀況變成「一個家族賺」，讓人非常憂心。

劉世芳則說，有關顏寬恒的說法是否前後矛盾，可以參考第9屆國會交通委員會的會議紀錄，大家可以看到其中非常清楚的記載，同時呼籲台中市第二選區的選民可以選出最好的候選人，代表全體選民的利益，而不是代表少部分、甚至家族的利益，這才是台中市民之福。