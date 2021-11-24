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2018公投之亂「錯在執政黨」　 鍾沛君：中選會連名字都寫錯

▲▼「公投綁大選」公投意見發表會，正方代表鍾沛君、反方代表莊瑞雄。（圖／中選會提供）

▲「公投綁大選」公投意見發表會，正方代表鍾沛君。（圖／中選會提供）

記者徐政璿／台北報導

公投綁大選公投案意見發表會今（24日）登場，正方代表、國民黨台北市議員鍾沛君一上台，就抨擊中選會公文通知將她的名字寫錯；她更指出，2018年那場公投之所以相當混亂，問題在於執政黨，而非公投綁大選本身。

鍾沛君今一上台先介紹自己的名字，接著說明她在9天前收到的中選會公文通知中，竟然將她的名字寫錯。她表示，姓名不是最基本、最重要的資訊嗎？才區區幾個字都能打錯，說明中選會在操辦選務上的漫不經心，「白紙黑字的資訊都可以搞錯，混亂沒有極限你會很意外嗎？」

鍾沛君強調，公投綁大選省錢、節省時間，除了「北漂」民眾可以省下可觀交通費用，辦理選舉本身也可省下數億經費，同時任何能成案的公投都是有民意跟時效性的，若兩年開一次公投會只剩下政府的聲音。

針對反方代表、民進黨立委莊瑞雄聲稱「公投不綁大選會更理性」的說法，鍾沛君則回應，台灣民主相當成熟，民進黨別「尿不準還怪馬桶歪」、最後連馬桶都拆了，要是做不到就換其他政黨來領導。

針對誤植鍾沛君的名字，中選會表示，寄送給鍾沛君相關日程表及程序表等資料，雖函文的受文者的姓名、程序表皆正確，但公文附件內的日程表，確實將鍾議員名字中的「沛」字誤植，對此深表歉意並依法啟動更正作業。

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