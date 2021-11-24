藻礁放303個籃球場！公投正方諷變「三接海鮮鍋」：魚蝦怎克服升溫

▲林惠真認為，藻礁公投是價格與價值的選擇。（圖／記者林振民攝）



記者許展溢／台北報導

中選會今（24日）舉行第三場公投說明會，其中，第20案「珍愛藻礁」正方代表為東海大學教授林惠真，反方代表為環保署前署長詹順貴。林惠真認為，不管原方案獲外推方案都還是會破壞現有生態，設計上就像放了303個籃球場一樣，除此還會讓鯊魚迷航，造成溫度不停升高，讓魚蝦無所適從。

林惠真一開始說，重要的是，這是公投史上第一個保護環境提案，藻礁經年累月累積，裡面有非常多孔隙，提供很多生物到裡面生長、繁殖，形成生態系，但工程破壞，都在礁體最好的地方G1、G2進行工程，造成不可逆影響，後來公投連署通過，開發單位急就章，向止痛藥般的提案，仍沒辦法改變破壞問題。

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▲▼林惠真說三接工程將讓該區域變成海鮮鍋，讓魚蝦等生物不知如何克服升溫。（圖／翻攝中選會直播）



林惠真質疑開發單位稱沒破壞、浚挖，事實上需要放置一個個沉箱接上，形成防波提結構，沉箱面積相當於籃球場大，厚、高度有16至25公尺，總共超過303個沉箱會被丟進去，下面所壓到的棲地底部、生物無一倖免。她形容，到時把整個藻礁區包圍起來，便阻擋了外面大海交流，這就像開發單位到家裡稱不會打擾、破遷和強遷，但隔天醒來卻發現自己住在安全島上，安全島差別是原方案比較小，外推住在比較大，且許多報告顯示，整個過程的水工模擬無法做生物預測，也無法確定不破壞藻礁。

林惠真指出，環差報告提到G1區邊會造成淤積，未來最多的則會在G3，入、出水口一但阻塞，有可能發生未來有氣，但沒電、沒水，因為有天然氣，但進水口瘀塞，進不了，更讓人質疑的是，當淤沙進到港區 會發生哪些事？清淤過程很複雜，無法得知清的強度和要清多久，這時港區裡、外都是淤積。

▲▼桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）



林惠真認為，已有很多錯誤方式把台灣海岸線破壞殆盡，西海岸只剩下9、10%自然海岸，90%都被破壞，人工海提到處都是，明知犯這麼多錯，台灣稱為海洋國家，但卻是這樣對待，這次公投只是補考題，而國際組織藍色任務也對該生態系發布東亞第一個希望熱點，是非常有機會在國際發光發熱。

林惠真強調，不管原方案或外推都會讓水域和自然海岸隔絕，鯊魚無法進到藻礁潮間帶，還會發生鯊魚走迷宮，因港區設計複雜，有棧橋、入出水口等，畫面看起來像打彈珠彈來彈去，讓鯊魚造成空間迷航，港區內生物也會面臨挑戰，未來被圍起來，有降溫困難。

▲反方詹順貴（左）強調，外推方案已經破壞降到最低，迷航也會少很多。（圖／中選會提供）

林惠真進一步說，沒海提設計時能跟自然海水混搭，達降溫效果，但全圍在一起時， 環差報告指出，原方案最大溫度升高到3.58度，外推則降低0.04度，但有差？居住在這裡形同「三接海鮮鍋」，所有的魚蝦等生物，要怎樣克服不斷升溫條件？最後提到，這不是經濟與環保的選擇，也不是環保與環保的選擇，此次公投案是價格與價值選擇，因看到很多宣傳說三接不蓋會多燒500百萬噸的妹，少發多少億噸的電，這些都讓大家思考要用什麼來換？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）