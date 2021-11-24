　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藻礁放303個籃球場！公投正方諷變「三接海鮮鍋」：魚蝦怎克服升溫

▲▼桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）

▲林惠真認為，藻礁公投是價格與價值的選擇。（圖／記者林振民攝）

記者許展溢／台北報導

中選會今（24日）舉行第三場公投說明會，其中，第20案「珍愛藻礁」正方代表為東海大學教授林惠真，反方代表為環保署前署長詹順貴。林惠真認為，不管原方案獲外推方案都還是會破壞現有生態，設計上就像放了303個籃球場一樣，除此還會讓鯊魚迷航，造成溫度不停升高，讓魚蝦無所適從。

林惠真一開始說，重要的是，這是公投史上第一個保護環境提案，藻礁經年累月累積，裡面有非常多孔隙，提供很多生物到裡面生長、繁殖，形成生態系，但工程破壞，都在礁體最好的地方G1、G2進行工程，造成不可逆影響，後來公投連署通過，開發單位急就章，向止痛藥般的提案，仍沒辦法改變破壞問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中選會第三場公投說明會，第20案「珍愛藻礁」，正方林惠真。（圖／翻攝中選會直播）

▲▼林惠真說三接工程將讓該區域變成海鮮鍋，讓魚蝦等生物不知如何克服升溫。（圖／翻攝中選會直播）

▲▼中選會第三場公投說明會，第20案「珍愛藻礁」，正方林惠真。（圖／翻攝中選會直播）

林惠真質疑開發單位稱沒破壞、浚挖，事實上需要放置一個個沉箱接上，形成防波提結構，沉箱面積相當於籃球場大，厚、高度有16至25公尺，總共超過303個沉箱會被丟進去，下面所壓到的棲地底部、生物無一倖免。她形容，到時把整個藻礁區包圍起來，便阻擋了外面大海交流，這就像開發單位到家裡稱不會打擾、破遷和強遷，但隔天醒來卻發現自己住在安全島上，安全島差別是原方案比較小，外推住在比較大，且許多報告顯示，整個過程的水工模擬無法做生物預測，也無法確定不破壞藻礁。

林惠真指出，環差報告提到G1區邊會造成淤積，未來最多的則會在G3，入、出水口一但阻塞，有可能發生未來有氣，但沒電、沒水，因為有天然氣，但進水口瘀塞，進不了，更讓人質疑的是，當淤沙進到港區 會發生哪些事？清淤過程很複雜，無法得知清的強度和要清多久，這時港區裡、外都是淤積。

▲▼桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）

▲▼桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）

▲▼桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）

林惠真認為，已有很多錯誤方式把台灣海岸線破壞殆盡，西海岸只剩下9、10%自然海岸，90%都被破壞，人工海提到處都是，明知犯這麼多錯，台灣稱為海洋國家，但卻是這樣對待，這次公投只是補考題，而國際組織藍色任務也對該生態系發布東亞第一個希望熱點，是非常有機會在國際發光發熱。

林惠真強調，不管原方案或外推都會讓水域和自然海岸隔絕，鯊魚無法進到藻礁潮間帶，還會發生鯊魚走迷宮，因港區設計複雜，有棧橋、入出水口等，畫面看起來像打彈珠彈來彈去，讓鯊魚造成空間迷航，港區內生物也會面臨挑戰，未來被圍起來，有降溫困難。

▲▼11/24公投意見發表會，第20案珍愛藻礁由正方林惠貞對上反方詹順貴。（圖／中選會提供）

▲反方詹順貴（左）強調，外推方案已經破壞降到最低，迷航也會少很多。（圖／中選會提供）

林惠真進一步說，沒海提設計時能跟自然海水混搭，達降溫效果，但全圍在一起時， 環差報告指出，原方案最大溫度升高到3.58度，外推則降低0.04度，但有差？居住在這裡形同「三接海鮮鍋」，所有的魚蝦等生物，要怎樣克服不斷升溫條件？最後提到，這不是經濟與環保的選擇，也不是環保與環保的選擇，此次公投案是價格與價值選擇，因看到很多宣傳說三接不蓋會多燒500百萬噸的妹，少發多少億噸的電，這些都讓大家思考要用什麼來換？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

ET快訊
新店爸4槍擊斃「頭卡子彈」解剖　妻忍悲現身殯儀館
「好市多斷貨神物」黑五下殺　網比對過往價格傻了
跨年管制初步規劃曝！　陳時中揭2關鍵「會比去年放鬆」
全球防疫韌性排行「台灣從第2變31名」！　陳時中曝原因
有望再鬆綁降級？　陳時中親自給答案
LIVE／史上首次！　NASA發射飛行器「撞擊小行星」保衛地
快訊／第15輪明開打！179萬人完成預約「143.2萬人搶B
獨／帽T殺手現況曝光！　飯店業者：關押在特殊酒店
台中一蘭排爆！　男砸3.6萬現金「買位子」
快訊／本土持續+0　今新增5例境外移入
LIVE／第15輪BNT搶爆　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節「集中檢疫所」預約已破4千間　還有2.1萬間房可預訂！

淘汰1至4期老舊燃油機車　每輛補助2000元明年上路

「她個性陽光、工作積極」澎湖護理師輕生　全聯會籲加強心理關懷

藻礁放303個籃球場！公投正方諷變「三接海鮮鍋」：魚蝦怎克服升溫

檳榔西施消失了！　鄉民曝「辣妹真實去向」：更好賺

彭博全球防疫韌性排行榜「台灣從第2變31名」！陳時中曝原因

新冠疫苗覆蓋率年齡分布曝光！第二劑覆蓋率以長者最高

跨年管制初步規劃曝！陳時中揭2關鍵「會比去年放鬆」

打莫德納變光頭「關聯性還在查」　昨增8例接種疫苗後死亡

「好市多斷貨神物」黑五下殺　男生意外超愛！網比對去年價格傻了

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

春節「集中檢疫所」預約已破4千間　還有2.1萬間房可預訂！

淘汰1至4期老舊燃油機車　每輛補助2000元明年上路

「她個性陽光、工作積極」澎湖護理師輕生　全聯會籲加強心理關懷

藻礁放303個籃球場！公投正方諷變「三接海鮮鍋」：魚蝦怎克服升溫

檳榔西施消失了！　鄉民曝「辣妹真實去向」：更好賺

彭博全球防疫韌性排行榜「台灣從第2變31名」！陳時中曝原因

新冠疫苗覆蓋率年齡分布曝光！第二劑覆蓋率以長者最高

跨年管制初步規劃曝！陳時中揭2關鍵「會比去年放鬆」

打莫德納變光頭「關聯性還在查」　昨增8例接種疫苗後死亡

「好市多斷貨神物」黑五下殺　男生意外超愛！網比對去年價格傻了

明天就開吃！繼光香香雞限時8天「香香炸雞買1送1」

中山聯盟「總司令」組水房洗千萬詐款　助「信義殺警同夥」跑路

領證發現已婚20年「老公竟是親妹夫」　她當場傻眼：完全不知道！

《侏羅紀世界》最終回「5分鐘片段」曝光！重返6500萬年前震撼場景

全台現存最大二戰軍工遺跡　六燃大煙囪廠房一期修復完工

獨／女童遭性侵魂飛魄散　關公助抓元神！門貼鎮煞符床放七星石

鴻海旗下鴻騰砸2.78億元投資以色列晶片設計商　力推車聯網發展

新店爸遭連開4槍擊斃！「頭卡子彈」今解剖…妻忍悲現身殯儀館

正妹警救浪貓PO文求送養！網暴動：揪團闖紅燈　她驚喊「不要」

信義開發三支箭　讓環保與發展有了新典範

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

她「LINE置頂自己」　揭神級功用

2022年運勢最旺「5生肖」！有望一夜致富

夫下班休息一下眼上吊、吐白沫　等小孩到齊心跳停止

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

iHerb暫停對台服務　實體通路竟開「5倍價差」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

第十五輪BNT剩10萬劑！陳時中：量能沒問題

停車場驚見新手霸氣外漏！網看傻狂酸

今晨13.5℃！明變天雨最多　下波恐強烈冷氣團時間曝

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

更多熱門

相關新聞

2018公投之亂「錯在執政黨」　 鍾沛君：中選會連名字都寫錯

2018公投之亂「錯在執政黨」　 鍾沛君：中選會連名字都寫錯

公投綁大選公投案意見發表會今（24日）登場，正方代表、國民黨台北市議員鍾沛君一上台，就抨擊中選會公文通知將她的名字寫錯；她更指出，2018年那場公投之所以相當混亂，問題在於執政黨，而非公投綁大選本身。

莊瑞雄：選前之夜大家在意誰會當選　政策不要被激情綁架

莊瑞雄：選前之夜大家在意誰會當選　政策不要被激情綁架

星宇航空明年初開航桃園－福岡　優惠機票今開賣

星宇航空明年初開航桃園－福岡　優惠機票今開賣

即／紙雕師揮12刀！超商店員遺體複驗結果曝

即／紙雕師揮12刀！超商店員遺體複驗結果曝

動搖國本的　都是大人忽略的小事

動搖國本的　都是大人忽略的小事

關鍵字：

藻礁公投天然氣接收站中選會公投說明會林惠真詹順貴潘忠政中油三接桃園觀塘大潭藻礁

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

賈靜雯監製新劇遭退貨！賣Netflix還慘虧

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

快訊／澎湖女護理師橋下輕生　身體懸半空

理科太太首鬆口曝離婚主因！找「婚姻諮商」也失敗

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面