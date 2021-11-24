「選前之夜大家在意的是誰會當選」　莊瑞雄：政策不要被激情綁架

▲「公投綁大選」公投意見發表會，反方代表莊瑞雄。（圖／翻攝直播）



記者林銘翰／台北報導

中選會24日舉行4大公投第三場意見發表會，針對公投綁大選公投，反方代表莊瑞雄表示，選舉是選人、公投是對事，台灣的選前之夜往往非常激情跟感性，「那個晚上大家在意的，幾乎都是誰會當選」，大家都說娶老婆、嫁老公可以決定一個人的未來，而公投的結果也會決定台灣的未來。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4大公投將於12月18日投票，中選會23日舉行第三場意見發表會，第19案「公投綁大選」上午10時30分在中視登場，正方代表為國民黨台北市議員鍾沛君，反方代表則為民進黨立委莊瑞雄。

莊瑞雄在會中坦言，2018年選務辦得不好，「率先開出重砲的，全部是民進黨」，並且馬上要求中選會主委下台，「民進黨不像國民黨，我們不會害怕面對公投，我們也以謙卑的心來面對民意」。

莊瑞雄提及，2018年對民進黨來說，是非常慘痛的一年，政府受到批評也虛心接受，大家那天看到領票混亂、投票混亂，開票當然也很混亂，公投綁大選已經不止亂了一次，選務辦不好，執政者當然都要受到嚴厲的苛責，「但是已經不止亂了一次，難道我們還要繼續亂下去嗎？」

莊瑞雄質疑，公投綁大選沒有比較節省，增加選務人員就要增加經費，民眾大排長龍就必須要增加選務工作，而增加社會紛爭就是在增加社會成本，公投綁大選增加的投票所、選務人力，根本省不到多少經費，「相反的，過去實踐的經驗，公投綁大選變成公投亂大選」。

莊瑞雄認為，如果要公投綁大選，大家的社會成本要付出更多，他反問鍾沛君，「妳願意擔任選務人員，開票到深夜嗎」，尤其鍾沛君也是2018年選舉的候選人之一，真的贊同那一天的選舉亂象嗎？

莊瑞雄強調，選舉是選人、公投是對事，台灣的選前之夜，往往都非常激情跟感性，但是公投的決定需要審慎思考，大家再去回想一下，每次選前之夜打開電視、手機，不是好多的下跪，不然就是搶救及拜託，「那個晚上大家在意的，幾乎都是誰會當選」。

莊瑞雄也質問國民黨，2018年造成的選務亂象，政府確實必須面對，但是當國民黨主席朱立倫高喊著「公投就是倒閣公投」，是不是又把公投當作是國民黨攻擊政敵的選舉工具？

莊瑞雄說，民進黨之所以主張反對公投綁大選，就是要讓民主更進步，使政策的決定不要被選舉的激情綁架，也讓整個政策有更理性討論的空間，「台灣人在講，娶老婆、嫁老公可以決定一個人的未來，公投的結果，也會決定台灣的未來」。