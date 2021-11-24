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慶祝127歲國民黨慶　朱立倫籲「4個都同意、台灣更美麗」

▲國民黨主席朱立倫，親自將黨證交到新進黨員代表蔡宗豪手中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨主席朱立倫，親自將黨證交到新進黨員代表蔡宗豪手中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨主席朱立倫24日出席台南市黨部舉辦的127周年黨慶表揚活動，朱立倫重申四項公投案都同意，也宣布「同舟計畫」啟動至今已有2萬6千多位同志響應，朱立倫說在黨最艱困時，願意加入國民黨回到國民黨都非常歡迎，會更努力讓大家知道，願意在這時加入國民黨，就是願意為台灣、為中華民國來努力來打拼。

▲國民黨主席朱立倫，親自將黨證交到新進黨員代表蔡宗豪手中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨台南市黨部24日上午，於永康區慶祝建黨127週年黨慶，表揚晉齡與績優義務幹部。國民黨主席朱立倫、副秘書長江俊霆、中央組發會主委許宇甄、市黨部主委莊占魁、黃國南（平）主委王建發、立委陳以信、中常委陳宗興、高思博與黨團書記長李中岑率黨籍市議員，同老中青黨員唱生日快樂歌，象徵承擔責任開創新局，展現團結的氣勢。

會中，朱立倫親自將黨證交到新進黨員代表蔡宗豪手中，希望新進青年能成為國民黨的活水，一代接一代，棒棒是強棒，代代薪火相傳，現場氣氛熱烈。

▲國民黨主席朱立倫，親自將黨證交到新進黨員代表蔡宗豪手中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲主席朱立倫與同老中青黨員唱生日快樂歌。

朱立倫表示，國民黨反萊豬，是反對包括台灣、包括進口，所有使用萊克多巴胺的豬肉，這和哪一個國家無關。對於農委會主委陳吉仲把萊克多巴胺比喻為健康食品，為了拚公投，用這麼荒謬的邏輯，既然他這麼說，總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌要站出來，宣布全台灣養豬戶都可以使用萊克多巴胺這種「健康食品」，民進黨敢宣布嗎？總統蔡英文、民進黨率先吃，這實在是不負責任的政府。朱立倫重申，民眾健康是最重要的，不要製造錯誤訊息，用荒謬理論騙人民。

▲國民黨主席朱立倫，親自將黨證交到新進黨員代表蔡宗豪手中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

朱立倫說，國民黨主張公投大選同一天「省錢又省工」，全世界民主國家都這麼做，民進黨卻堅持公投大選要分開兩天，讓大家「浪費錢又浪費工」，民進黨主張的最主要原因就是，上回公投民進黨輸了，賭博輸了就翻桌，才讓公投脫鉤大選，呼籲這次大家再用公投贏回來，讓公投與大選同一天辦理。

▲國民黨主席朱立倫，親自將黨證交到新進黨員代表蔡宗豪手中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

朱立倫說，保護藻礁就是保護地球，大家共同支持民間團體的藻礁公投，一起守護這片土地。至於重啟核四，國民黨贊成的原因，是讓台灣能源政策有多一種選擇，沒有核安就沒有核電，他對核安的要求、對核廢的處理立場都一致。2025非核家園是民進黨提出來，台灣若是電力夠，喊口號大家都會，但電力不夠，講什麼都是假的，呼籲大家1218公投應投下4個都同意，讓台灣更美麗。

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