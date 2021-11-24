路邊抽煙突然被飛車「腰斬」　女重傷送醫恐怖畫面曝光！

▲女坐在路邊瞬間被車撞。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國漢普郡一名女子在路邊抽煙時，一輛紅色轎車突然朝她方向撞過來，害她當場慘被飛車「腰斬」，整個人被夾在車子與長椅之間，恐怖畫面嚇壞附近目睹民眾，後來被緊急送醫接受治療，事件影片在網路上瘋傳。

英國《每日郵報》報導，事件15日發生在漢普郡的哈文特市(Havant)，影片中可看到，一名女子與姊妹坐在路邊抽煙聊天時，一輛紅色轎車突然往她方向衝過來，雖然她有注意到想要阻擋，仍慘被車子狠狠撞上，附近民眾見狀紛紛上前幫忙，司機下車發現是一名老太太。

目擊事件的27歲男子墨菲(Luke Murphy)表示，肇事司機是一名老太太，她疑似是想要迴轉時不小心失控，導致車子突然暴衝，「她的車突然衝到人行道上，繼續往前撞到垃圾桶，最後撞向抽煙女子，我因為有急救經驗，所以立即去幫忙」。

救護人員表示，他們下午2時38分接到報案，救護車很快便趕到現場，還派遣了醫療直升機到場支援，「一名傷者因為重傷在現場接受治療後，在醫護人員陪同下被送到醫院」，被撞女子的姊妹因為只是輕傷，在現場接受治療後已經沒有大礙。