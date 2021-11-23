消防員遭撞失能「因公命退」！幼子幫推輪椅　妻子：我會撐起全家

▲消防員賴統生值勤遭撞失能，兒子推爸爸去復健。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者柯振中、賴文萱／高雄報導

高雄市鳳翔消防分隊去年2月發生意外，消防車出勤時遭到闖紅燈的聯結車撞翻，導致馮姓小隊長不治身亡、車上4人輕重傷，張姓肇事駕駛被依照過失致死罪，判處2年有期徒刑。而碰上車禍的消防員賴統生受傷至今仍要復健，可能還會遭到「因公命退」。對此，消防局回應，會持續關心、協助，不會讓家屬、同仁獨自面對困難。

鳳翔分隊109年2月13日晚間接獲報案，立刻派人前往現場，不料水箱車經過鳳山區鳳頂路、過埤路口時，遭到闖紅燈的拖車攔腰撞上，導致水箱車側面翻覆。事發以後水箱車小隊長馮永昌傷重身亡，隊員賴統生受到重傷，行動要坐輪椅，其餘隊員、隊長也都受到輕重傷。

不過，肇事的張姓駕駛則說，當時沒聽到消防車的鳴笛聲，視線又被橋墩擋住，才會沒看到消防車通過，而且他的時速只有50公里，根本沒有超速，哪來的缺失。

▼當時車禍震驚社會各界。（圖／翻攝爆料公社）



不過，高雄地院審理時，依據附近車輛提供的行車紀錄器畫面，可見撞擊當下車上有放音樂，仍能明顯聽見消防車的鳴笛聲，加上附近綠燈車道都在路口前避讓，可以認定消防車通過路口時，警鳴器有開啟、正常運作，張男辯稱沒聽到，不足以採信，依照過失致死罪，判處張男2年有期徒刑。

對此，高雄市消防局表示，事件發生後一直持續關心、積極給予協助，包含各項補助、慰問申請，也給予法律諮詢協助，各界捐助的善款也依照家屬意願全數撥付，以利各項生活支應。

高雄市消防局說明，賴統生8月2日取得半失能證明，局方已經向公保部申請辦失能補助申請，也協助家屬向消防署檢附安置就養及醫療單據，依照《警察人員照護辦法》申請安置就養及醫療補助費用，只是因為工部門的預算不可重複申請，因此先引導向消防署申請相關包含醫療補助的照護辦法補助。

▼對於賴統生的狀況，高雄市消防局回應，盡力給予協助。（圖／記者賴文萱翻攝）



高雄市消防局指出，依據法令規定，公傷假期間最多2年，賴統生申請到111年2月14日，等到公傷假滿，無法檢具病癒證明、申請銷假上班，就要依照相關規定，留職停薪2年，或家屬可以考慮向機湍提出接受直接辦理因公命令退休，開始領月退休金。

高雄市消防局說，對於因公受傷的同仁，局方持續給予關心、協助，也會盡力維護相關權益，不讓家屬、同仁獨自面對。

對於丈夫的狀況，賴姓妻子說明，目前還在努力復健，能夠認識人、進行簡單對話，但生活起居需要有人24小時照顧，往後應該很難回歸工作，後續假期滿了以後，可能要被「因公命退」，但已經遇到了，也只能把事情處理好，努力撐起這個家。

賴妻也說，張姓駕駛在法庭上不斷「鬼扯」，發生事情以來，一句道歉、一通電話都沒有，開庭時每句話都在撇清責任，後續開庭他們不會再到場，雖然判2年不能接受，但還是尊重司法判決。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘