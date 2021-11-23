公路出車禍「後車箱掉出無頭屍」　23歲男自爆連殺2人還切舌油煎

▲男子宣稱他是為了吃人肉殺人。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名男子日前在街上發生車禍，沒想到一具無頭屍竟然從他後車箱掉出來，意外被路人發現命案，男子落網後還坦承自己是食人魔，因為想嘗嘗看人肉味道才開始殺人。

當地媒體報導，23歲男子科馬羅夫(Yegor Komarov)近來在俄羅斯北部小鎮索爾塔瓦拉(Sortavala)開車時，突然撞上道路安全護欄，一具無頭屍居然從他的後車箱彈出掉在地上，他眼看事跡敗露立即和2名同夥逃逸到森林中，導致屍體就這樣被留在路上。

警方調查發現，死者是一名50歲來自聖彼得堡的商人，並在科馬羅夫車內發現鐵鏟、繩索和麻袋等工具。科馬羅夫到案後坦承，死者因為和他們發生衝突所以被打死，還宣稱自己「很喜歡殺人」，去年也在聖彼得堡某公園內殺死一名38歲男子，因為他想吃人肉。

科馬羅夫表示，他殺死50歲商人後，用刀斬下對方脖子，可是因為刀很鈍所以肉很難切，導致他不喜歡這人嘗起來的味道，而當初殺死38歲男後，他切下對方舌頭帶回家搭配奶油乾煎，不過也同樣沒有很喜歡。

來自聖彼得堡的科馬羅夫平時與父母和祖父母居住在一起，警方為了防範他會吃自己的手，所以特別把雙手緊緊勒在一起。另外2名同夥也同時被捕，第二名涉案男子為來自烏克蘭東部的謝帕諾夫斯基(Yan Shchepanovsky)，不過尚未公布第三名涉案男子身分。