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少年雙頰消瘦「永遠吃不胖」竟是罹患罕病　機率僅6億分之1

▲▼英國18歲少年倫巴德（Dylan Lombard）被診斷出罹患名為「MDP綜合症」（MDP syndrome）的罕見疾病。（圖／翻攝自推特／@101Biography、@DrNancyLombard）

▲英國18歲少年倫巴德（Dylan Lombard）被診斷出罹患名為「MDP綜合症」（MDP syndrome）的罕見疾病。（圖／翻攝自推特／@101Biography）

記者張寧倢／綜合報導

英國格拉斯哥（Glasgow）的18歲少年倫巴德（Dylan Lombard）身體會自動阻止脂肪儲存，但這聽起來像是超能力的現象，其實是罕見疾病所致。他在18個月大的時候就被診斷出「MDP綜合症」（MDP syndrome）的早衰疾病，盛行率僅6億分之1，目前全球只有13名有紀錄的確診者。

▲▼英國18歲少年倫巴德（Dylan Lombard）被診斷出罹患名為「MDP綜合症」（MDP syndrome）的罕見疾病。（圖／翻攝自推特／@101Biography、@DrNancyLombard）

▲倫巴德因為罹患罕病而難以在皮下儲存脂肪。（圖／翻攝自推特／@101Biography）

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，MDP綜合症全稱為「下頷發育不全、耳聾、早年衰老與脂肪營養不良綜合症」（Mandibular hypoplasia-deafness-progeroid syndrome），近期研究推論可能是由於病患的19號染色體上的POLD1基因異常，導致一種用於複製DNA的酶出現缺陷，不僅會阻止脂肪組織儲存於皮下，還會造成下頷過小、耳聾與喙型鼻。

▲▼英國18歲少年倫巴德（Dylan Lombard）被診斷出罹患名為「MDP綜合症」（MDP syndrome）的罕見疾病。（圖／翻攝自推特／@101Biography、@DrNancyLombard）

▲倫巴德近日參加BBC的電視節目The One Show。（圖／翻攝自推特／@DrNancyLombard）

儘管倫巴德天生就有基因缺陷，但直到18個月大後才逐漸顯現症狀，母親對於兒子瘦了很多感到擔憂，花了10年的時間不斷求醫看診，才終於發現倫巴德罹患的是機率僅6億分之1的早衰罕病，成為全球已知的第13號患者。倫巴德樂觀地說，「當得知診斷結果時，我們反而鬆了一口氣，至少我們終於知道這是什麼病了。」

報導稱，MDP綜合症讓倫巴德的外表經常受到人們殘酷評論，成長過程一度感到艱難，而且他也無法進行須身體接觸的運動，所幸他11歲時在攝影中找到興趣與熱情，15歲時母親買給倫巴德第一台相機，讓他更能投入其中。倫巴德說，「我的身邊都是支持我、愛我的人，我真的很想幫助人們了解我的情況，喜歡講述我的故事，與來自世界各地的人接觸，我相信當我這麼做的時候，會讓自己變得更堅強，更有自信。」

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