跟進美國！國際原油暴漲　日韓宣布「釋放國家儲備石油」

▲日本首相岸田文雄正式表態，將釋出國家儲備石油。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯



日本首相岸田文雄24日表示，為因應原油價格飆漲，將釋出國家石油儲備中的一部分。而他同時也強調，將會與美國協調，並在不違背現行「石油儲備法」的情況下，販售國家儲備石油。此外，南韓也將共同參與美國的釋放儲備石油計劃。



根據《日本放送協會》報導，岸田文雄24日在記者會上正式表態，將配合美國的步調，釋放國家石油儲備中的一部分。他表示，「稍早得知美國拜登總統表態釋出國家儲備石油，而日本與美國一直以來為了穩定國際石油市場之安定，共同協力合作，因此我國也將會配合美國步調，在不違反石油儲備法的形式下，售出部分的國家儲備石油。」



岸田文雄還表示，「全球經濟受到新冠肺炎重創影響，石油價格的安定在經濟復甦上是極為重要的課題。除了這次的政策外，日本政府也將持續推動產油國，並對其農漁業採取一定舉措，以抑制汽油、石油的急遽上漲。」據悉，這是日本政府首次釋放國家儲備石油。



另一方面，根據《韓聯社》報導，南韓政府考量到國際社會針對原油價格飆漲已經開始展開合作，有鑑於韓美同盟關係，因此決定參與儲備石油釋放計劃，至於具體的釋放規模、時間以及方式，則是要待日後才能決定並公布。

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