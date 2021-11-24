北韓「高顏值空姐」正面照曝光！　高麗航空獨特飛機餐大揭密

▲北韓空姐都是經過精挑細選。（圖／翻攝自朝鮮經貿文化情報 DPRK）



記者王佩翊／綜合報導



北韓國內唯一一間航空公司「高麗航空」雖然隸屬於朝鮮人民軍管理，但是機上的空服員卻都是經過精挑細選的美女，再加上修身緊緻的深藍色制服，顯得更加美麗大方。臉書粉絲專頁「朝鮮經貿文化情報 DPRK」就公開了一系列照片，讓網友暴動大喊，「好想搭！」



根據臉書粉絲專頁「朝鮮經貿文化情報 DPRK」的貼文，照片中的北韓空姐們肌膚白皙透亮，雖然只是略施粉黛，但還是看得出來樣貌清秀，都是美女。而該粉專的小編還特別提供能與北韓空姐近距離接觸的小撇步，強調只要按照這個方法就有機會能與高麗航空的空姐「面對面地渡過短暫的航空旅程」。

▲如果坐在逃生門，還能與空姐面對面。（圖／翻攝自朝鮮經貿文化情報 DPRK）



貼文寫道，「若您搭乘高麗航空，建議您盡早前往機場航廈劃位登機，並且記得跟地勤人員說，希望可以劃位劃在安全門的旁邊，在必要的時刻可以幫忙開安全門（你可以這麼說）。對於某些朋友而言，這個位置雖然是經濟艙，但其實是比商務艙還要更好座位。」據悉，由於受過訓練，高麗航空的空姐基本上都會簡單的中英文。

▲▼高麗航空的特製漢堡。（圖／翻攝自朝鮮經貿文化情報 DPRK）

除了美麗的空姐之外，「朝鮮經貿文化情報 DPRK」也介紹了高麗航空的特色飛機餐，其中一樣就是由平壤本地提供的漢堡，雖然看似很像台灣早餐店的漢堡，但小編強調，其實味道完全不一樣。

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