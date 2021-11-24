最新民調出爐　影帝馬修麥康納「參選德州州長」支持率第2

▲奧斯卡影帝馬修麥康納。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合外電報導

《達拉斯晨報》及德州大學於21日公布聯合民調結果，如果明年德州州長選舉由現任共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）、前民主黨籍眾議員歐洛克（Beto O’Rourke）以及奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）出線，馬修麥康納獲得27%支持率，位居第二並且勝過歐洛克。

此民調於11月9至16日實施，1106位選民參與，抽樣誤差為正負3.2%。假設以上3人同時參選，阿博特獲得37%支持率，麥康納奪下27%，歐洛克則是26%。

在所有受訪者中，40%希望馬修麥康納參選，33%不希望，另外27%對此沒有意見。值得注意的是，若馬修麥康納對上阿伯特，在2選1的情況下，將獲得43%支持率，勝過現任州長的35%；如果對上歐洛克，更獲得49%選民肯定，遠勝過這位民主黨人士的27%。

▲馬修麥康納數個月以來不時透露參選意願。（圖／達志影像／美聯社）

馬修麥康納在德州出生長大，畢業於德州大學奧斯汀分校，儘管已經透露參選意願數個月，卻尚未做出決定，或者表明自己的政黨傾向。外媒指出，他在大銀幕上的古怪形象，可能讓部分選民質疑，因為很難與全美第二大州的領袖聯想在一起；但是，好萊塢巨星進軍政壇早有先例，例如曾任加州州長的阿諾史瓦辛格。

馬修麥康納10月在《紐約時報》的podcast節目上透露，他正在「學習政治」，但也質疑政治是否真能成為自己實現「真正變革」的途徑。不論他將代表共和、民主黨，或以獨立參選人身分參選，提交申請的最後期限是12月13日。

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