南韓單日確診首破4000例　重症創新高！總理認了：首都圈狀況緊急

▲ 南韓月初開始實施「與病毒共存」，確診數連創新高。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓防疫政策月初轉向「與病毒共存」後不久便迎來大爆發，24日新增確診數首度突破4000例，創下疫情以來新高，重症病例、死亡數節節攀升。國務總理金富謙稍早坦言，疫情比預料中嚴重，若單就首都圈疫情看來，隨時有必要討論啟動緊急計畫。

根據《韓聯社》，南韓24日通報新增4116例確診，35例死亡，日增病例首度超過4000例，較前日的2699例一口氣增加1417例，創下南韓疫情爆發1年又10個月以來新高，此前的最高紀錄則是18日的3292例。除了確診數攀升，重症個案也急遽增加，24日較前日增加37例，總數來到586例，同樣創下史上新高。日增死亡數則是7月第4波疫情以來新高，累計死亡數達到3363例，國內平均死亡率為0.79%。

金富謙今早召開中央災難安全對策本部（CDSCHQ）會議，會前發言指出，全國危險層級目前屬於「高級」，首都圈則是「非常高級」，並強調若單看首都圈，目前已經來到討論隨時啟動緊急計畫的緊迫狀況。

他坦言，階段性回歸日常的計畫遭遇第一道難關，但南韓擁有許多克服危機的經驗，也有信心做到，呼籲民眾隨時隨地佩戴口罩，保持通風並積極配合檢測，相信如此便能度過危機。

金富謙說明，病床被輕症或無症狀者佔用，必須住院集中治療的患者反而無病床可用的狀況令人擔憂，眼下當務之急便是提升首都圈醫療量能，包括確保重症病床數量足夠，因此必須擴大輕症及無症狀者居家治療，因上周居家治療者僅佔20%，相較前一周反而下降，將全面審視現行患者分類及病床使用系統，迅速將醫療應對體系轉向以居家治療為中心，並下令防疫當局改善居家治療補助方案，令患者在家中也能安心。

他也提到，近二周以來60歲以上確診者中，已完成二劑接種者佔比高達8成，不僅證明疫苗效果快速降低，也顯示現下正推廣的第三劑接種必須加快進行，以目前狀況來說，不該再將第三劑視為「追加接種」，而是基本劑量的延伸，希望民眾能有「打完第三劑才算完成預防接種」的觀念，積極配合施打。

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