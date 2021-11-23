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陳吉仲：未說過萊劑是人類的保健食品　深夜急貼逐字稿澄清

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲急澄清自己從沒講過萊劑是人類的保健食品。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲上Podcast節目訪問，談到對萊克多巴胺發表看法時說，因為萊劑代謝很快，且是一款簡單的產品，就像「人吃三餐，還會吃保健品」，讓部分人士對此怒轟，而陳吉仲今（23日）晚特別急澄清，自己從未說過萊劑是人類的保健食品。

陳吉仲說，本人從未說過萊劑是人類的保健食品，請相關人士勿扭曲解釋，針對今在訪問中所談到的萊克多巴胺為豬隻飼料添加物，其本意是指萊克多巴胺在豬隻餵食一般飼料時，為求其換肉率，所添加的飼料添加物，藉此讓瘦肉比例增加。請相關人士勿扭曲為人類保健食品。

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陳吉仲更在臉書貼出以下逐字稿：

主持人：他們就是大家會怕什麼是叫做萊克多巴胺？他就是是瘦肉精嘛，他是毒的嗎？就是他們都會這樣子講？
主持人：到底萊克多巴胺是什麼啊，主委？

陳吉仲：萊克多巴胺就是一個很簡單的一個產品，就是說，比如說豬你要養讓他長大，最後提供給我們當豬肉吃的時候，你除了給他吃飼料，飼料就是像玉米阿，或者是黃豆粕把它混合以外，你要添加一些添加物，就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品。

主持人：我每天都吃 B跟 C。

陳吉仲：某種程度萊克多巴胺就是一種飼料的添加物，其實瘦肉精有很多種，那為什麼簡稱瘦肉精？其實他就是讓他的那個換肉率裡面，讓那個瘦肉比肥肉還多。要不然他怎麼會叫瘦肉精？

主持人：是為了符合現代人飲食習慣，還是？

陳吉仲：某種程度有些人喜歡吃，每個人個偏好不一樣，像我阿公以前，他們都是吃三層肥肉，可是現在有人比較喜歡吃瘦肉，所以他是有關瘦肉的比例會比較高。

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