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「萊劑像保健品」風波止不了血！　陳吉仲上火線認用詞不精準：遺憾

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲日前一句萊劑代謝很快，就像「人吃三餐，還會吃保健品」，引爆風波，就算昨深夜澄清自己從沒說過「萊劑是人類的保健食品」，似乎止不了血，今（24日）上午很臨時的召開記者會再解釋2點，強調萊劑是為了飼養豬的「添加物」，對外界誤解感到遺憾，對於用詞不精準，後續會精準呈現。

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲臨時開記者會解釋自己並沒有那樣說。（圖／記者許展溢攝）

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此爭議是源自陳吉仲接受Podcast節目「耳朵出遊不出油」訪談。陳吉仲在該節目上聲稱，萊劑是款簡單的產品，混合在豬飼料裡，就像人一樣，除了會吃三餐，可能還會吃一些保健食品，且萊劑代謝快，是「還好的添加物」。

陳吉仲出面表示要說明更清楚，第一，訪問裡主持人問什麼是萊克多巴胺，自己特別說了萊劑是為了養豬或養牛的「添加物」，原意是要強調「添加物」，有國民黨的人直接說他講了是「保健食品」，必須強調沒有講保健食品，對於許多過度衍伸，感到遺憾。

陳吉仲接著說，第二，是全世界針對飼料添加物都有不同管理方式，以台灣來說飼料添加物，本來就有飼料跟藥物添加物，像各式各樣的乳酸菌、氨基酸和維生素等藥物添加物，這都是不同國家根據飼養的動物、環境而有不同飼料管理，「所以針對比喻，用詞不精準，後續會更精進精準呈現，萊劑在整個動物飼料添加使用上面。」

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