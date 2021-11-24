陳吉仲用保健食品形容萊劑惹議　蔡易餘緩頰：遣詞用字不精準

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

農委會主委陳吉仲日前接受民進黨Podcast頻道「耳朵出遊不出油」訪問時，以保健食品形容萊克多巴胺等添加物，引發爭議。民進黨立委蔡易餘24日表示，陳吉仲受訪時遣詞用字不夠精準，過程中也有需要修正的地方；民進黨立院黨團幹事長劉世芳則說，盼外界不要斷章取義，誤解原意。

蔡易餘今天上午在民進黨立院黨團記者會表示，陳吉仲在接受訪問時的發言遣詞用字不夠精準，過程中也有需要修正的地方，實際上，他的原意是指瘦肉精萊克多巴胺是飼料的添加物，讓豬隻換肉率提高，而在美國使用萊克多巴胺是合法的，但他在對話的過程講得不夠精準，被連結成「營養品」，這就很不好了。

蔡易餘說，台灣不允許使用萊克多巴胺，是為了捍衛台灣本土豬的價值，認為有更好的飼養方式，而開放進口美豬是為了降低國際貿易障礙，美國自2016年開始發布「國家貿易報告外國貿易障礙」，歷年都談及台灣牛豬分離政策，持續要求台灣解除貿易障礙。

蔡易餘並指出，從2020年宣布開放含萊克多巴胺美豬進口後，台美經貿大幅進展，例如啟動台美經濟繁榮夥伴對話、重啟台美貿易投資架構協定談判等，顯示美方期盼與台灣進行更多的經貿合作。