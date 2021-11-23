【廣編】對抗長期戴口罩肌膚問題　花王Curél聯手專業皮膚科醫師開課

圖、文／花王提供

花王Curél 與財團法人皮膚科學發展文教基金會共同規劃的「益膚日」，今年已經邁入第八屆！即使受到疫情影響，我們還是希望能把這麼好的活動帶給大家，以線上的形式舉行活動！因疫情蔓延，戴口罩成為生活日常，也衍生許多新的肌膚困擾，因此邀請醫師來說明「益膚必修，逆轉口罩危肌」。

原本肌膚屏護功能較弱的乾敏肌族群，因為長時間戴口罩，乾燥、敏感等肌膚困擾加劇，甚至原先沒有敏感肌膚的人，也可能因為長時間配戴口罩出現肌膚問題，成為新肌型「口罩乾敏肌」。口罩內的微環境會使肌膚出現變化，悶熱潮濕的口罩環境，容易使肌膚油脂失衡，造成毛孔阻塞，進而引發粉刺痘痘等肌膚問題。而且長時間密閉性的摩擦，更快速的讓口罩內側肌膚水分蒸發量提升，使得肌膚屏護機能下降，可能加速或使肌膚代謝過早。

而守護肌膚第一步，補充及預防流失肌膚內部重要「潤浸保濕Ceramide*」成分是重要關鍵！「Ceramide」是存在於皮膚角質層中的脂質，可將水分維持在角質層內，同時維護皮膚的屏障功能。Curél珂潤致力皮膚科學研究， 成功研發與天然Ceramide具有相同滋潤效果的「潤浸保濕Ceramide成分*」，可強化肌膚保濕，同時提升肌膚屏護功能，有效抵禦外部刺激，成為Ceramide的領導研究品牌。