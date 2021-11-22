提醒客人戴口罩　南韓超商女店員「慘遭搧巴掌倒地」施暴影片曝光

ㅅㅂ 진짜 화나서 못 참겠음.

내 지인이 알바 하면서 마스크 안 쓰고 온 손님한테 마스크 써달라고 했다가 뺨 맞음. 아니 이게 진짜 맞아? pic.twitter.com/zDRbLgENhw — (영상 파가지 마세요)324 (@ehdns_0604) November 21, 2021

記者張寧倢／編譯

台灣發生超商店員被刺身亡的重大案件，而南韓昨日下午也傳出類似事件。一名推特用戶曝光的監視器畫面顯示，一名超商女店員要求顧客戴上口罩，沒想到，男子竟然直接出手掌摑，而且他一巴掌就將女店員打倒在地，可見當時力道之大。

▲南韓超商女店員提醒顧客戴上口罩，卻慘被掌摑倒地。（圖／翻攝自推特／@ehdns_0604）

根據《韓聯社》報導，網友@ehdns_0604於21日下午5時42分將監視器畫面上傳至推特，並在文中寫道，「真的太生氣而沒辦法再忍耐了。友人打工時請客人戴上口罩，結果竟被打了耳光。」影片至今已突破95萬人觀看、4.8萬人轉發。

這段45秒的影片中可以看出，年輕的女店員指著自己臉上的口罩，示意男性顧客配合戴口罩，接著一邊將商品裝袋，沒想到顧客突然舉起左手用力地搧摑女店員的右臉，害她不堪巨大衝擊力而跌倒在地，而男子施暴後卻若無其事地拎著袋子離開超商。報導稱，據影片上傳時間推測，事發時間應是21日下午，但地點未明。

網友紛紛痛批，「提起民事和刑事訴訟吧！」、「瘋了吧」、「太震驚了」、「一定要報警，不要私下和解」。另外，發出貼文網友也解釋，因為肖像權問題而遮住了加害者的長相，而女店員只露出背影，且已經獲得她同意不用另外上馬賽克遮掩。

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