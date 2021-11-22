　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不給吸管「怒砸店員星冰樂」　他0悔意自爆：口罩同理！鄉民炸鍋

▲星巴克。（圖／unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

繼屏東挖眼案，這回桃園超商夜班店員也因勸導戴口罩，遭41歲蔣姓紙雕家刺殺身亡，震驚全台。就有網友在PTT自爆，曾因要不到吸管，怒砸店員星冰樂，甚至零悔意表示「立法的白癡完全無法理解我們在執著什麼！」激進言論被截圖後，掀起一番議論，鄉民也害怕直呼，「台灣越來越亂了。」

一名網友發文直言，社會安全網根本沒用，先不談如何立法管制，就算立了也沒人力去管，若為了防止砍人而立一堆法，強制民眾配合更多事，那只會讓人感覺到更多限制，很可能爆出更多悲劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著自爆，「像吸管一堆人覺得是小事，我可認為你覺得這是小事，卻在跟我雞雞歪歪，不給吸管就是毀我喝飲料的確幸，我一定跟你吵，然後投訴你態度不佳，我也曾經為了吸管，把一瓶大杯星冰樂砸在店員身上。口罩同理，有人就是不能接受......。」

▲看到激進言論後，鄉民直呼，「好可怕，台灣病了嗎？」（圖／翻攝自PTT）

▲看到激進言論後，鄉民直呼，「好可怕，台灣病了嗎？」（圖／翻攝自PTT）

這番激進言論被截圖後，掀起一陣譁然，有鄉民感慨，「現在的社會走向是，只要我不喜歡，就可以對你動手嗎？是怎樣的教育才產生出如此奇葩的觀念，不爽就動手，覺得砍人剛好而已？其實隱藏在社會中的行為異常人士真的很多，台灣越來越亂了。」

不少人看完心有戚戚焉，表示「台灣人越來越兇殘了 +1」、「反正做了也沒事，偉哉歹丸」；但也有人認為，「一直都不少，只是現在參與議題的人變多，加上資訊越來越發達，讓你有這錯覺。」

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
星巴克連續5天買一送一　限定5款揪友開喝
好市多黑五限定　「第2彈下殺品」搶先看
球棒增列危險物品！　徐國勇：車上若查獲警政系統將註記
鄧佳華電子大廠工作突然喊卡！　收到臨時通知
獨／超商店員遭刺死他曝「報警沒用」遭約談　本人親回始末
紙雕師刺死店員「辯有精神疾病」　陳時中：因失眠就醫非列管患者

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

龍虎塔天際線保住了！　陳其邁宣布：舊左營國中改建公園

吃薑母鴨嫌難啃！老饕搖頭曝「點這2樣」才內行：不是去吃肉的

模範老公「背後長一顆痘」　人妻見「擠破了」怒：準備離婚

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」　違約金2000萬沒在怕

顏寬恒酸林靜儀曾反萊豬！　陳吉仲轉批朱立倫「講話術」

聲樂家簡文秀捐國北教大2000萬　創「若竹菁英學苑」培育藝術人才

不能再用「智力」挑學生了！　私校法初審通過送朝野協商

紙雕師刺死店員「辯有精神疾病」　陳時中：因失眠就醫非列管患者

不給吸管「怒砸店員星冰樂」　他0悔意自爆：口罩同理！鄉民炸鍋

廢棄家電變旋轉木馬！觀眾騎電鍋、烤箱　台北當代館雙展覽開跑

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

龍虎塔天際線保住了！　陳其邁宣布：舊左營國中改建公園

吃薑母鴨嫌難啃！老饕搖頭曝「點這2樣」才內行：不是去吃肉的

模範老公「背後長一顆痘」　人妻見「擠破了」怒：準備離婚

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」　違約金2000萬沒在怕

顏寬恒酸林靜儀曾反萊豬！　陳吉仲轉批朱立倫「講話術」

聲樂家簡文秀捐國北教大2000萬　創「若竹菁英學苑」培育藝術人才

不能再用「智力」挑學生了！　私校法初審通過送朝野協商

紙雕師刺死店員「辯有精神疾病」　陳時中：因失眠就醫非列管患者

不給吸管「怒砸店員星冰樂」　他0悔意自爆：口罩同理！鄉民炸鍋

廢棄家電變旋轉木馬！觀眾騎電鍋、烤箱　台北當代館雙展覽開跑

小孩要學什麼才藝？過來人激推「1技能」跪謝爸媽：一輩子受用

不只S hotel！汪小菲被曝多家公司「用大S命名」　網嘆：真心愛過了

彭帥與IOC主席視訊「報平安」　WTA：不足以化解擔憂

K湯被允許參加全部訓練？柯爾回應　格林想讓孩子看自己多強

2021桃園閩南傳統藝術巡演　九天+董事長樂團跨界合作登場

龍虎塔天際線保住了！　陳其邁宣布：舊左營國中改建公園

跑山獸也沒找到！男獨攀守城大山迷途失聯2天　靠水管+月光脫險

刀架按摩妹脖強行連結　惡男詭辯「她不是想要的類型」下場曝

中職明年確定維持上下半季賽程　季後賽有重大變革

濃郁米香軟Q彈牙！嘉義古早味狀元糕　銅板價甜蜜滋味一吃回不去

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

生活熱門新聞

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

被洗1星！勝王推2新品一碗3千　網讚超值

女生怕馬桶髒「半蹲上廁所」　泌尿女醫說母湯

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

快訊／2縣市大雨！今晚急凍探12度　全台降溫時間出爐

醫揭原因：再選一次，我還是不會想AZ混打莫德納

北醫大期中考　被爆集體作弊爭議

明天是小雪！6大禁忌曝光　命理師：恐誘發中風

台中供五停二後最大停水區域看這裡

山友嫌排雲餐難吃！玉管處慘遭反攻

好市多上架「限量版公主」　7000人笑噴

更多熱門

相關新聞

想翻新廁所「要雇吊車」　網嘆：工人難請

想翻新廁所「要雇吊車」　網嘆：工人難請

老屋要翻新的話，通常一半以上的預算都是花在「基礎工程」，像是拆除、水電、油漆等等。就有網友發文，說他家是住在新北老公寓，現在打算要翻新，明明只打算弄廁所、換客廳落地門，但估價的業者卻說要雇吊車，把水泥磁磚運上樓、搬走廢棄物，讓他不禁納悶「公寓3F翻新要用吊車嗎？」

獨／超商店員命案他曝「報警沒用」　本人親回始末

獨／超商店員命案他曝「報警沒用」　本人親回始末

iPhone能接到未來的電話？驚見「日期12/23」好謎

iPhone能接到未來的電話？驚見「日期12/23」好謎

維護超商職場安危　政府雇主負責

維護超商職場安危　政府雇主負責

時力指類似案件可能發生　政府應給予補償

時力指類似案件可能發生　政府應給予補償

關鍵字：

星冰樂吸管口罩店員奧客台灣社會安全網PTT暴力

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

重機女神被前任踢爆「睡完我還想睡我兄弟」

鄧佳華新公司是「桃園電子大廠」

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面