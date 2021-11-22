不給吸管「怒砸店員星冰樂」　他0悔意自爆：口罩同理！鄉民炸鍋

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

繼屏東挖眼案，這回桃園超商夜班店員也因勸導戴口罩，遭41歲蔣姓紙雕家刺殺身亡，震驚全台。就有網友在PTT自爆，曾因要不到吸管，怒砸店員星冰樂，甚至零悔意表示「立法的白癡完全無法理解我們在執著什麼！」激進言論被截圖後，掀起一番議論，鄉民也害怕直呼，「台灣越來越亂了。」

一名網友發文直言，社會安全網根本沒用，先不談如何立法管制，就算立了也沒人力去管，若為了防止砍人而立一堆法，強制民眾配合更多事，那只會讓人感覺到更多限制，很可能爆出更多悲劇。

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他接著自爆，「像吸管一堆人覺得是小事，我可認為你覺得這是小事，卻在跟我雞雞歪歪，不給吸管就是毀我喝飲料的確幸，我一定跟你吵，然後投訴你態度不佳，我也曾經為了吸管，把一瓶大杯星冰樂砸在店員身上。口罩同理，有人就是不能接受......。」

▲看到激進言論後，鄉民直呼，「好可怕，台灣病了嗎？」（圖／翻攝自PTT）

這番激進言論被截圖後，掀起一陣譁然，有鄉民感慨，「現在的社會走向是，只要我不喜歡，就可以對你動手嗎？是怎樣的教育才產生出如此奇葩的觀念，不爽就動手，覺得砍人剛好而已？其實隱藏在社會中的行為異常人士真的很多，台灣越來越亂了。」

不少人看完心有戚戚焉，表示「台灣人越來越兇殘了 +1」、「反正做了也沒事，偉哉歹丸」；但也有人認為，「一直都不少，只是現在參與議題的人變多，加上資訊越來越發達，讓你有這錯覺。」