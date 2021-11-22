時力示警超商類似案件仍可能發生　政府應適度給予受害者補償

▲時代力量召開「店員盡責勸戴口罩，發生傷亡誰來承擔」記者會。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

桃園市龜山區一間超商21日清晨疑因店員規勸顧客戴口罩，引發犯嫌蔣姓男子不滿，竟在離開後返回持刀刺死店員。對此，時代力量秘書長白卿芬表示，類似案件仍有可能發生，對於這些因協助落實防疫指引而傷亡的受害者，除了雇主提供的協助外，政府也應適度予以補償。

時代力量22日上午在立法院召開「店員盡責勸戴口罩，發生傷亡誰來承擔」記者會，並提出「指揮中心應參考國際做法，提供職場安全指引」、「違反防疫，店家顧客誰負責，指揮中心應釐清」、「店員因盡責勸導致傷亡，政府應適度予以補償」等3大訴求。

時代力量黨主席陳椒華指出，近期已發生多次因規勸配戴口罩而引發的傷亡事件，從今年9月從震驚全台的屏東超商店員挖眼事件以來，多起重大社會案件更引發國人恐慌不安，上週末桃園市龜山區一處社區超商再度發生店員僅因勸導顧客戴上口罩，竟慘遭持刀刺殺命案。

陳椒華提到，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌多次表達，會儘修補社會安全網漏洞、減少社會的問題，並且強調「這不只是個人或家庭的事，更是政府的事。」，但政府至今仍未針對相關暴力事件，公開說明處理方式，也未告訴民眾該如何因應。

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／時代力量提供）



時代力量智庫執行長李兆立強調，檢視目前政府相關回應，可以發現政府根本忙錯了方向、努力錯重點。警政署在案發後表示，將加強夜間巡邏，但在警察早已長期過勞的現況下，要求警員至成千上萬間的超商進行巡邏，並非長久之計。

另外，勞動部也呼籲，超商店家應增加夜班人力，此舉卻未考量到疫情期間商家經營不易，直接將成本轉嫁給企業；指揮中心則僅提醒，口罩政策暫時不會改變，相關工作者應調整作法，以維護人身安全，但針對民眾面對突發事件該如何應對，則未清楚說明。

李兆立說，根據衛福部公布的守則及指引，僅要求進入營業場所的顧客必須配戴口罩，卻未說明相關責任不應由店家承擔，模糊的規範導致店員無所適從。

李兆立認為，政府面對類似案件，不應兩手一攤，除了應盡早將規定明確、避免模糊空間外，對於為盡勸導工作而受傷的民眾，政府也應負擔部分賠償責任，以彌補為促進防疫措施落實，而無辜受害的店員。

對此，白卿芬也提出3大訴求，第一，指揮中心應參考國際做法，提供職場安全指引，超商店員一再因勸導顧客戴口罩而致傷亡，指揮中心應明確指引店員如何保障自身安全，要有全國一致的作法，讓從業者可以放心。​​

第二，違反防疫，店家顧客誰負責，指揮中心應釐清，超商店員必須持續規勸顧客戴口罩，是因為指揮中心所頒布的防疫措施及裁罰規定，都寫著營業場所「應落實」佩戴口罩並附上罰則，卻未釐清誰該受罰。

第三，店員因盡責勸導致傷亡，政府應適度予以補償，全球仍未脫離疫情陰影，防疫指引將持續運作，類似案件仍有可能發生，對於這些因協助落實防疫指引而傷亡的受害者，除了雇主提供的協助外，政府也應適度予以補償。

▼時代力量秘書長白卿芬。（圖／時代力量提供）

